Новый двигатель и трансмиссия: Renault Trucks делает дальнобойные перевозки более экономными

Производитель модернизировал модельные ряды T, T High, C и K, оснастив их новым двигателем DE13 R, коробкой передач Optidriver нового поколения и обновленными системами помощи водителю.

По данным компании, это позволяет сократить расход топлива и выбросы CO₂ до 4% по сравнению с предыдущим поколением. Об этом говорится в разосланном релизе производителя и на его сайте.

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Меньше топлива и выбросов

Новый силовой агрегат совместим с возобновляемыми видами топлива HVO и B100, что дает перевозчикам дополнительные возможности для сокращения углеродного следа без перехода на электротягу.



Двигатель DE13 R доступен в версиях мощностью до 540 л. с. и развивает крутящий момент до 2800 Нм. Конструкцию доработали для повышения надежности и эффективности сгорания топлива. Также стандартно устанавливается система моторного торможения Optibrake+.

Еще ген-ген когда наступит эра электрических грузовиков, а экономить дизель и уменьшать выбросы от ДВС уже сейчас поможет новый двигатель DE13 R. Фото: Renault Trucks

В паре с двигателем работает обновленная коробка передач Optidriver. Благодаря новому программному обеспечению переключение передач происходит до 20% быстрее и плавнее, что положительно влияет как на экономичность, так и на комфорт водителя.

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Умная электроника

Для дополнительного снижения расхода топлива Renault Trucks использует систему прогнозного круиз-контроля Optivision+, которая анализирует рельеф дороги и дорожную инфраструктуру, оптимизируя работу трансмиссии и скоростной режим.

Также усовершенствована функция движения накатом Optiroll, во время которой двигатель может временно выключаться без потери работы основных систем автомобиля.

Комфорт и безопасность

Кроме экономичности, производитель уделил внимание комфорту водителей. Грузовики получили интеллектуальное рулевое управление, что улучшает курсовую устойчивость и помогает удерживать автомобиль в полосе движения, а также автоматически поддерживать безопасную дистанцию до транспорта впереди.

Новая моторная комплектация и осовременивание систем помощи, комфорта и эргономики водителя досталось как моделям для дальнего плеча перевозок, так и для местных маршрутов. Фото: Renault Trucks

В Renault Trucks отмечают, что обновление модельного ряда 2027 года направлено на повышение эффективности работы перевозчиков и улучшение условий труда водителей.