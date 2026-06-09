Укр
Ру

Новый двигатель и трансмиссия: Renault Trucks делает дальнобойные перевозки более экономными

Пока электрификация грузового транспорта только набирает обороты, дизельные технологии остаются одним из главных инструментов повышения эффективности перевозок. Именно на это делает ставку Renault Trucks, представив новый силовой агрегат для своих тяжелых грузовиков.
Компания Renault Trucks обновила силовую линейку: насколько уменьшатся расходы перевозчиков

ФОТО: грузовые автомобили Renault|

Пусть небольшая, но 4-процентная экономия горючего дает положительные результаты

Валентин Ожго
logo9 июня, 16:10
logo0
logo0 мин

Производитель модернизировал модельные ряды T, T High, C и K, оснастив их новым двигателем DE13 R, коробкой передач Optidriver нового поколения и обновленными системами помощи водителю.

По данным компании, это позволяет сократить расход топлива и выбросы CO₂ до 4% по сравнению с предыдущим поколением. Об этом говорится в разосланном релизе производителя и на его сайте.

Читайте также Новые тягачи Renault T-Range лишились зеркал заднего вида

Меньше топлива и выбросов

Новый силовой агрегат совместим с возобновляемыми видами топлива HVO и B100, что дает перевозчикам дополнительные возможности для сокращения углеродного следа без перехода на электротягу.

Двигатель DE13 R доступен в версиях мощностью до 540 л. с. и развивает крутящий момент до 2800 Нм. Конструкцию доработали для повышения надежности и эффективности сгорания топлива. Также стандартно устанавливается система моторного торможения Optibrake+.

Еще ген-ген когда наступит эра электрических грузовиков, а экономить дизель и уменьшать выбросы от ДВС уже сейчас поможет новый двигатель DE13 R. Фото: Renault Trucks

В паре с двигателем работает обновленная коробка передач Optidriver. Благодаря новому программному обеспечению переключение передач происходит до 20% быстрее и плавнее, что положительно влияет как на экономичность, так и на комфорт водителя.

Читайте также Электрический грузовик Renault E-Tech будет иметь запас хода в 600 км

Умная электроника

Для дополнительного снижения расхода топлива Renault Trucks использует систему прогнозного круиз-контроля Optivision+, которая анализирует рельеф дороги и дорожную инфраструктуру, оптимизируя работу трансмиссии и скоростной режим.

Также усовершенствована функция движения накатом Optiroll, во время которой двигатель может временно выключаться без потери работы основных систем автомобиля.

Комфорт и безопасность

Кроме экономичности, производитель уделил внимание комфорту водителей. Грузовики получили интеллектуальное рулевое управление, что улучшает курсовую устойчивость и помогает удерживать автомобиль в полосе движения, а также автоматически поддерживать безопасную дистанцию до транспорта впереди.

Новая моторная комплектация и осовременивание систем помощи, комфорта и эргономики водителя досталось как моделям для дальнего плеча перевозок, так и для местных маршрутов. Фото: Renault Trucks

В Renault Trucks отмечают, что обновление модельного ряда 2027 года направлено на повышение эффективности работы перевозчиков и улучшение условий труда водителей.

#Перевозки #Новости #Фото #Автотехнологии #Франция #Renault #Грузовики