Новий Hyundai Bayon стане більш схожим на SUV та отримає цифровий салон

Новий Bayon збереже спорідненість із Hyundai i20, але стане більш квадратним і масивним на вигляд. Прем'єра моделі спочатку відбудеться в Індії, після чого автомобіль очікують на інших ринках, зокрема в Європі, пише Carscoops.

Hyundai Bayon отримає більш квадратний кузов

Перше покоління Hyundai Bayon представили у 2021 році, а у 2024-му модель пройшла оновлення. Новий автомобіль помітно змінить зовнішність і, за офіційними ескізами, стане ближчим до традиційного образу компактного SUV. Дизайн виконаний у новій стилістиці Hyundai "Мистецтво сталі".

Серед характерних деталей – розділені світлодіодні фари, збільшені захисні елементи бамперів, виразні колісні арки та піднята лінія задньої частини кузова. У порівнянні з попередником новий Bayon матиме більш вертикальні та чіткі форми.

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Новий Bayon змінить позиціонування в лінійці Hyundai

Зміна концепції пов'язана з розвитком самого модельного ряду Hyundai. Нове покоління i20 отримало більш кросоверний характер, тому дистанція між ним та Bayon стала менш очевидною. Новий Bayon, навпаки, має чіткіше зайняти нішу компактного B-SUV.

В Європі модель, як очікується, розташовуватиметься між найменшим електричним Inster та більшим Kona. В Індії автомобіль має зайняти позицію вище Exter і Venue та нижче Creta.

У салоні з'являться два 12,3-дюймові дисплеї

Інтер'єр нового Bayon поки розсекретили не повністю, однак очікується, що цифрове оснащення буде спорідненим із новим i20. У старших комплектаціях може використовуватися комбінація двох 12,3-дюймових дисплеїв – цифрової панелі приладів та центрального екрана мультимедійної системи.

При цьому Hyundai, за наявною інформацією, збереже фізичні елементи керування. На центральній консолі залишаться три традиційні поворотні регулятори, що відповідають за основні функції кліматичної системи.

Бензинові та гібридні двигуни

Технічні характеристики нового Bayon офіційно поки не розкриті. Очікується розвиток силової архітектури нинішньої моделі з урахуванням особливостей конкретного ринку. Серед потенційних варіантів називають бензинові двигуни, установки на стисненому природному газі (CNG) та м'які гібриди.

Для європейського ринку, за попередніми даними, поточний 1,0-літровий трициліндровий турбодвигун може поступитися місцем 1,2-літровій м'якій гібридній силовій установці. Для Індії при цьому очікується 1,5-літровий бензиновий двигун без електрифікації. Однак остаточний набір силових агрегатів та їхні характеристики Hyundai поки не оголосила.

Новий Hyundai Bayon спочатку представлять в Індії