Новий Jeep Avenger приїхав в Україну: відомі ціни та комплектації гібридного кросовера

Як повідомляє офіційне представництво бренду Jeep в Україні, новинка поєднує фірмовий впізнаваний дизайн із сучасними технологіями для активного життя. Компактний SUV отримав характерну чорну глянцеву решітку радіатора із сімома слотами, LED-оптику та легкосплавні диски діаметром від 17 або 18 дюймів.

Базова версія кросовера оснащується гібридною силовою установкою 1.2 e-Hybrid, яка видає 110 кінських сил. Цей двигун працює в парі з шестиступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням DCT, забезпечуючи комбіновану витрату пального на рівні 5,5 літра на сотню кілометрів.

Для тих, хто шукає більше впевненості поза асфальтом, виробник підготував повнопривідну модифікацію 4xe. Вона отримала потужнішу 145-сильну гібридну систему на базі 48-вольтової архітектури, де окремий електромотор відповідає за обертання задніх коліс. Таке інженерне рішення дозволило реалізувати повноцінний привід 4х4 без традиційного карданного вала. При цьому апетит у повнопривідної версії навіть скромніший – заявлено лише 4,8 літра на 100 кілометрів пробігу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що всередині та скільки коштує

Уже в стандартному оснащенні всі автомобілі мають цифрову панель приладів та центральний сенсорний дисплей діагоналлю 10,25 дюйма з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Для наших кліматичних умов приємним бонусом стане пакет "Тепла зима", який включає підігрів передніх крісел та нижньої частини лобового скла.

За безпеку відповідає солідний набір електронних помічників. Серед них – системи екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів, утримання в смузі руху, моніторинг сліпих зон та адаптивний круїз-контроль для топових виконань.

Українським покупцям передньопривідний Avenger пропонують у трьох комплектаціях: Altitude, 85th Anniversary та Summit. Стартова вартість починається з позначки 1 152 600 гривень, а за максимально укомплектовану версію доведеться віддати від 1 258 200 гривень.

Повнопривідні модифікації 4xe обійдуться трохи дорожче, адже вони доступні у вищих рівнях оснащення 85th Anniversary та Overland. Ціни на такі кросовери стартують від 1 396 900 гривень, а топова версія з особливим топографічним декором салону коштує 1 403 500 гривень.