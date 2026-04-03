Новий пункт пропуску на Закарпатті прийматиме автобуси уже в червні

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуск (МАПП) стане черговим транспортним коридором з України до Румунії. Про стан справ на спорудженні цього об'єкта йдеться у повідомленні Агентства Держвідновлення.

У Мінрозвитку цей проєкт розвитку прикордонної інфраструктури та зміцнення співпраці з Румунією називають знаковим для логістики.

Читайте також На кордоні України та Румунії буде більше пропускних пунктів

Чітко за графіком й без відставання

Планові роботи ведуться у координації двох сторін – української та румунської. Така взаємодія сприяє відкриттю пункту пропуску у визначені терміни.

Здати об'єкт в експлуатацію планується в нинішньому році. Орієнтовно, це станеться під фініш 2026-го. Однак уже в червні тут мають намір відкрити автомобільне пасажирське сполучення на базі тимчасової інфраструктури.

Попереду роботи ще багато, але автобуси тут перетинатимуть кордон уже з цього літа.

Що зараз в роботі

За повідомленням Агентства, наразі ведеться будівництво підпірної стінки біля річки Тиса для укріплення берегової лінії та запобігання ерозійним процесам. Це робиться для того, щоб мінімізувати ймовірні руйнування ґрунтів та деформації інженерних споруд.

Паралельно проводяться інші роботи:

виготовляються конструктивні елементи для встановлення 8 модулів;

облаштовуються навіси для транспорту;

прокладаються інженерні мережі та комунікації;

ведуться першочергові роботи з влаштування дорожнього покриття та доброустрою майбутнього пункту пропуску.

Читайте також Українцям, що прямують в Румунію через Тису, доведеться пройти подвійний контроль

З бажаною пропускною здатністю

Загалом МАПП матиме сім смуг руху. Споруджуються три смуги для легкового транспорту, три – для вантажного та одна - для пасажирського.

Середня пропускна здатність за проєктом становитиме 600 легкових авто, 30 автобусів і 350 вантажівок.