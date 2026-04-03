Новый пункт пропуска на Закарпатье будет принимать автобусы уже в июне

Новый международный автомобильный пункт пропуск (МАПП) станет очередным транспортным коридором из Украины в Румынию. О состоянии дел на сооружении этого объекта говорится в сообщении Агентства Госвосстановления.

В Минразвития этот проект развития пограничной инфраструктуры и укрепления сотрудничества с Румынией называют знаковым для логистики.

Четко по графику и без отставания

Плановые работы ведутся в координации двух сторон – украинской и румынской. Такое взаимодействие способствует открытию пункта пропуска в отведенные сроки.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в нынешнем году. Ориентировочно, это произойдет под финиш 2026-го. Однако уже в июне здесь намерены открыть автомобильное пассажирское сообщение на базе временной инфраструктуры.

Впереди работы еще много, но автобусы здесь будут пересекать границу уже с лета. Фото: Госвосстановление

Что сейчас в работе

По сообщению Агентства, сейчас ведется строительство подпорной стенки у реки Тиса для укрепления береговой линии и предотвращения эрозионных процессов. Это делается для того, чтобы минимизировать вероятные разрушения почв и деформации инженерных сооружений.

Параллельно проводятся другие работы:

изготавливаются конструктивные элементы для установки 8 модулей;

обустраиваются навесы для транспорта;

прокладываются инженерные сети и коммуникации;

ведутся первоочередные работы по устройству дорожного покрытия и благоустройства будущего пункта пропуска.

С желаемой пропускной способностью

В общем МАПП будет иметь семь полос движения. Сооружаются три полосы для легкового транспорта, три – для грузового и одна – для пассажирского.

Средняя пропускная способность по проекту составит 600 легковых авто, 30 автобусов и 350 грузовиков.