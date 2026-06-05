Новий Renault Master вийшов на український ринок: старт продажів та ціни

На українському ринку новий Renault Master доступний у двох виконаннях – як фургон вагонного компонування, так і шасі з кабіною для подальшого монтажу надбудов під різні бізнес-завдання. Про новинку ринку пише Авто24.

Автомобіль комплектується 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 150 к.с., що працює у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Силовий агрегат відповідає екологічному стандарту Євро-6.

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Економніший та безпечніший

У Renault наголошують, що нове покоління Master створювалося з акцентом на ефективність експлуатації. Під час розробки особливу увагу приділили аеродинаміці кузова, що дозволило покращити паливну економічність.

За даними виробника, нова конструкція допомагає скоротити витрати пального на кожній сотні пробігу приблизно на 1,5 літра (з двигуном dCi 2.0 л) порівняно з попередньою версією.

Також автомобіль отримав модернізовану динамічну гальмівну систему, яка забезпечує однакову ефективність гальмування незалежно від рівня завантаження фургона.

В новий Master розробники інтегровали півтора десятка систем допомоги водієві. Фото: Renault

З цінником під півтора мільйона гривень

Новий Master оснащений комплексом сучасних систем допомоги водієві. Серед них – круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система підвищення прохідності Extended Grip, задні паркувальні датчики та інші електронні асистенти. Загалом виробник інтегрував до 15 систем безпеки та підтримки водія.

Стартова вартість нового Renault Master становить від 1 481 900 гривень за умови придбання автомобіля в кредит за програмою Renault Bonus.

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Кредитна програма передбачає вигоду до 150 тис. грн, фіксовану відсоткову ставку у гривні, термін фінансування до п'яти років та перший внесок від 30% вартості автомобіля.

Новий Renault Master традиційно орієнтований на логістичні компанії, сервісні служби, виробничий сектор та малий бізнес, де важливими залишаються вантажність, економічність та надійність транспорту.