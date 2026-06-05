Новый Renault Master вышел на украинский рынок: старт продаж и цены

На украинском рынке новый Renault Master доступен в двух исполнениях – как фургон вагонной компоновки, так и шасси с кабиной для дальнейшего монтажа надстроек под различные бизнес-задачи. О новинке рынка пишет Авто24.

Автомобиль комплектуется 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Силовой агрегат соответствует экологическому стандарту Евро-6.

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Более экономный и безопасный

В Renault подчеркивают, что новое поколение Master создавалось с акцентом на эффективность эксплуатации. При разработке особое внимание уделили аэродинамике кузова, что позволило улучшить топливную экономичность.

По данным производителя, новая конструкция помогает сократить расход топлива на каждой сотне пробега примерно на 1,5 литра (с двигателем dCi 2.0 л) по сравнению с предыдущей версией.

Также автомобиль получил модернизированную динамическую тормозную систему, которая обеспечивает одинаковую эффективность торможения независимо от уровня загрузки фургона.

В новый Master разработчики интегрировали полтора десятка систем помощи водителю. Фото: Renault

С ценником под полтора миллиона гривен

Новый Master оснащен комплексом современных систем помощи водителю. Среди них – круиз-контроль с ограничителем скорости, система повышения проходимости Extended Grip, задние парковочные датчики и другие электронные ассистенты. Всего производитель интегрировал до 15 систем безопасности и поддержки водителя.

Стартовая стоимость нового Renault Master составляет от 1 481 900 гривен при условии приобретения автомобиля в кредит по программе Renault Bonus.

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Кредитная программа предусматривает выгоду до 150 тыс. грн, фиксированную процентную ставку в гривне, срок финансирования до пяти лет и первый взнос от 30% стоимости автомобиля.

Новый Renault Master традиционно ориентирован на логистические компании, сервисные службы, производственный сектор и малый бизнес, где важными остаются грузоподъемность, экономичность и надежность транспорта.