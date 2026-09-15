Новий Renault Trafic став найкращим фургоном Європи: що в ньому особливого

Про перемогу Renault оголосили 14 вересня на виставці IAA Transportation у Ганновері, йдеться в офіційному повідомленні Renault. Для французької марки це вже шоста перемога в історії премії International Van of the Year.

Шостий титул Renault

Новий Trafic E-Tech electric став шостим фургоном Renault, який отримав престижну нагороду. До нього титул здобували Master у 1998 та 2025 роках, Trafic у 2002 році та Kangoo у 2012 і 2022 роках.

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Цікаво, що нинішня перемога Trafic припала рівно на 25 років після попереднього тріумфу моделі. Сам Renault Trafic випускається з 1980 року, а за цей час продано понад 2,8 мільйона таких фургонів.

Як раніше писав Auto24, новий Trafic Van E-Tech electric є першою моделлю нового покоління комерційних автомобілів Renault, яке має повністю змінити підхід марки до електричних фургонів.

Понад 470 кілометрів без заряджання

Однією з головних особливостей нового Trafic стала електрична платформа з 800-вольтовою архітектурою. Запас ходу заявлений на рівні до 470 кілометрів за WLTP, хоча остаточні показники ще мають пройти офіційну сертифікацію.

Швидка зарядка також стала однією з ключових переваг моделі. Раніше Renault заявляла, що за 20 хвилин на потужній DC-станції батарея може отримати запас ходу приблизно на 280 кілометрів.

Для міського фургона важливою характеристикою стала й маневровість. Trafic має радіус розвороту, еквівалентний показнику компактного Renault Clio, а діаметр розвороту становить лише 10,3 метра.

Перший європейський фургон із SDV

Trafic Van E-Tech electric став першим комерційним автомобілем Renault Group і першим європейським LCV із архітектурою Software-Defined Vehicle.

Це означає, що значна частина функцій автомобіля може оновлюватися програмно вже після його придбання. Renault розраховує таким чином постійно покращувати роботу систем, безпеку та ефективність фургона, а також довше зберігати його актуальність на ринку.

Цей підхід важливий і для бізнесу. Виробник обіцяє зменшення сукупної вартості володіння автомобілем та можливість адаптувати його функції під конкретні потреби власника.

Фургон виробляють у Франції

Новий електричний Trafic створюють на заводі Renault у Сандувілі. Таким чином, компанія не лише розробила новий електричний LCV для європейського ринку, а й залишила його виробництво в Європі.

Для Renault це особливо важливо на тлі швидкого зростання конкуренції з боку китайських виробників комерційних електромобілів. Раніше Auto24 уже розповідав, які нові електричні фургони Renault готує для європейського ринку.

Нагорода Van of the Year 2027 стала для нового Trafic ще одним підтвердженням того, що Renault робить ставку не просто на електрифікацію вже відомої моделі, а на повністю нову концепцію комерційного автомобіля.