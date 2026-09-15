Новый Renault Trafic стал лучшим фургоном Европы: что в нем особенного

О победе Renault объявили 14 сентября на выставке IAA Transportation в Ганновере, говорится в официальном сообщении Renault. Для французской марки это уже шестая победа в истории премии International Van of the Year.

Шестой титул Renault

Новый Trafic E-Tech electric стал шестым фургоном Renault, получившим престижную награду. К нему титул получил Master в 1998 и 2025 годах, Trafic в 2002 году и Kangoo в 2012 и 2022 годах.

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Интересно, что нынешняя победа Trafic пришлась ровно на 25 лет после предыдущего триумфа модели. Сам Renault Trafic выпускается с 1980 года, а за это время продано более 2,8 миллионов таких фургонов.

Как ранее писал Auto24, новый Trafic Van E-Tech electric является первой моделью нового поколения коммерческих автомобилей Renault, которое должно полностью изменить подход марки к электрическим фургонам.

Более 470 километров без подзарядки

Одной из главных особенностей нового Trafic стала электрическая платформа с 800-вольтовой архитектурой. Запас хода заявлен на уровне до 470 километров за WLTP, хотя окончательные показатели еще предстоят официальной сертификации.

Быстрая зарядка также стала одним из ключевых преимуществ модели. Ранее Renault заявляла, что через 20 минут на мощной DC-станции батарея может получить запас хода примерно на 280 километров.

Для городского фургона важной характеристикой явилась и маневровость. Trafic имеет радиус разворота, эквивалентный показателю компактного Renault Clio, а диаметр разворота составляет всего 10,3 метра.

Первый европейский фургон с SDV

Trafic Van E-Tech electric стал первым коммерческим автомобилем Renault Group и первым европейским LCV с архитектурой Software-Defined Vehicle.

Это означает, что значительная часть функций автомобиля может быть обновлена программно уже после его приобретения. Renault рассчитывает таким образом постоянно улучшать работу систем, безопасность и эффективность фургона и дольше сохранять его актуальность на рынке.

Этот подход важен и для бизнеса. Производитель обещает уменьшение совокупной стоимости владения автомобилем и возможность адаптировать его функции под конкретные потребности владельца.

Фургон производят во Франции

Новый электрический Trafic создают на заводе Renault в Сандувиле. Таким образом компания не только разработала новый электрический LCV для европейского рынка, но и оставила его производство в Европе.

Для Renault это особенно важно на фоне быстрого роста конкуренции китайскими производителями коммерческих электромобилей. Ранее Auto24 уже рассказывал, какие новые электрические фургоны Renault готовит для европейского рынка.

Награда Van of the Year 2027 стала для нового Trafic еще одним подтверждением того, что Renault делает ставку не просто на электрификацию уже известной модели, а на совершенно новую концепцию коммерческого автомобиля.