Новий тип бронетехніки: як змінюються підходи до мобільності

Машина орієнтована на швидке реагування у складних умовах – від вузьких міських вулиць до бездоріжжя. Упродовж кількох років інженери компанії продовжують удосконалювати свою розробку, що нарешті вдалося. Експерти вважають LD-1 за легку альтернативу важкій бронетехніці.

Ключова перевага – компактні розміри та висока мобільність, що дозволяє працювати там, де великі бронемашини просто не проходять. Про особливості цієї машини розповідає Army Recognition, посилаючись на численні релізи виробника та його відеосюжети.

Там, де не пройдуть БТРи

Якщо придивитися уважніше, то за окремими агрегатними вузлами можна розпізнати квадроцикл Polaris Sportsman 850 4x4 двомісного (Touring) або одномісного (ATV) виконання з 2-циліндровим інжекторним двигуном ProStar на 78 к.с., автоматичною трансмісією, повним приводом для важких умов експлуатації.

Водій отримав для полегшення управління підсилювач керма. Невелика маса покращує прохідність на піску, болоті й кам’янистій місцевості.

Тут в основі квадроцикл Polaris Sportsman, але вже у броньованій лівреї. Фото: Armored

Безповітряні колеса Michelin X ще більше підвищують живучість, усуваючи ризик спуску шин від влучань кулями або уламками, що є критично важливою перевагою під час операцій з високим рівнем ризику.

Платформа розрахована на:

розвідку;

спецоперації;

патрулювання та швидке реагування;

евакуацію поранених на поперечному багажнику чи причепі.

Фактично йдеться про новий підхід: не максимальний захист за будь-яку ціну, а баланс між мобільністю та виживаністю.

Захист і техніка

Захист залишається легшим та більш спрямованим, ніж у важкоброньованих машин, а відкрита або напіввідкрита конфігурація обмежує його використання у високоінтенсивних боях.

Однак це відповідає цільовій операційній ніші й LD-1 варто сприймати не як передову штурмову машину, а як додатковий актив, що поєднує незахищені всюдихідні машини та важчі броньовані системи.

Захищає від куль та скалок, але на підрив міни під колесом реагує так само, як і квадроцикл чи багі. Фото: Armored

Попри компактність, машина отримала сертифікований бронезахист:

стандарт NIJ Level III

європейський рівень CEN B6

Це означає захист від куль калібру 7,62 мм.

Як використовується

Стандартна конфігурація дозволяє розмістити одного оператора в кабіні, що сидить, та другого оператора, розташованого на задній стоячій платформі, що забезпечує тактичну гнучкість для команд реагування.

Завдяки малим габаритам машина:

проходить вузькі вулиці та колії;

легко транспортується повітрям;

може діяти в авангарді колон;,

втискується в коридори адмінбудівель чи промзони.

Її основні задачі – розвідка маршрутів, патрулювання кордонів та швидка евакуація.

В офісних та адміністративних приміщеннях такий бронемобіль прикриває бійців корпусом та відкритими бронедверима. Фото: Armored

Компроміс заради швидкості

Рівень захисту тут нижчий, ніж у важких бронемашин, а конструкція частково відкрита. Але розробники знову-таки вказують на свідомий компроміс: LD-1 не для фронтальних боїв, а для швидких і маневрених операцій.

Що це означає

Поява таких машин відображає зміну військової тактики - перехід до мобільних, розосереджених підрозділів. У таких умовах компактні броньовані платформи на кшталт LD-1 можуть закривати нішу між легкими всюдиходами та класичною бронетехнікою.