Новый тип бронетехники: как меняются подходы к мобильности

Машина ориентирована на быстрое реагирование в сложных условиях – от узких городских улиц до бездорожья. В течение нескольких лет инженеры компании продолжают совершенствовать свою разработку, что наконец удалось. Эксперты считают LD-1 легкой альтернативой тяжелой бронетехнике.

Ключевое преимущество – компактные размеры и высокая мобильность, что позволяет работать там, где большие бронемашины просто не проходят. Об особенностях этой машины рассказывает Army Recognition, ссылаясь на многочисленные релизы производителя и его видеосюжеты.

Там, где не пройдут БТРы

Если присмотреться внимательнее, то по отдельным агрегатным узлам можно распознать квадроцикл Polaris Sportsman 850 4x4 двухместного (Touring) или одноместного (ATV) исполнения с 2-цилиндровым инжекторным двигателем ProStar на 78 л.с., автоматической трансмиссией, полным приводом для тяжелых условий эксплуатации.

Водитель получил для облегчения управления усилитель руля. Небольшая масса улучшает проходимость на песке, болоте и каменистой местности.

Здесь в основе квадроцикл Polaris Sportsman, но уже в бронированной ливрее. Фото: Armored

Безвоздушные колеса Michelin X еще больше повышают живучесть, устраняя риск спуска шин от попаданий пулями или обломками, что является критически важным преимуществом во время операций с высоким уровнем риска.

Платформа рассчитана на:

разведку;

спецоперации;

патрулирование и быстрое реагирование;

эвакуацию раненых на поперечном багажнике или прицепе.

Фактически речь идет о новом подходе: не максимальная защита любой ценой, а баланс между мобильностью и выживаемостью.

Защита и техника

Защита остается более легкой и более направленной, чем у тяжелобронированных машин, а открытая или полуоткрытая конфигурация ограничивает его использование в высокоинтенсивных боях.

Однако это соответствует целевой операционной нише и LD-1 следует воспринимать не как передовую штурмовую машину, а как дополнительный актив, сочетающий незащищенные вездеходные машины и тяжелые бронированные системы.

Защищает от пуль и осколков, но на подрыв мины под колесом реагирует так же, как и квадроцикл или багги. Фото: Armored

Несмотря на компактность, машина получила сертифицированную бронезащиту:

стандарт NIJ Level III

европейский уровень CEN B6

Это означает защиту от пуль калибра 7,62 мм.

Как используется

Стандартная конфигурация позволяет разместить одного оператора в кабине, сидящего, и второго оператора, расположенного на задней стоячей платформе, что обеспечивает тактическую гибкость для команд реагирования.

Благодаря малым габаритам машина:

проходит узкие улицы и пути;

легко транспортируется по воздуху;

может действовать в авангарде колонн;,

втискивается в коридоры админзданий или промзоны.

Ее основные задачи – разведка маршрутов, патрулирование границ и быстрая эвакуация.

В офисных и административных помещениях такой бронемобиль прикрывает бойцов корпусом и открытыми бронедверями. Фото: Armored

Компромисс ради скорости

Уровень защиты здесь ниже, чем у тяжелых бронемашин, а конструкция частично открытая. Но разработчики опять-таки указывают на сознательный компромисс: LD-1 не для фронтальных боев, а для быстрых и маневренных операций.

Что это значит

Появление таких машин отражает изменение военной тактики – переход к мобильным, рассредоточенным подразделениям. В таких условиях компактные бронированные платформы вроде LD-1 могут закрывать нишу между легкими вездеходами и классической бронетехникой.