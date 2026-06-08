Скільки життів врятували наземні роботи на службі гвардійців

Про результативність наземних роботизованих комплексів на своїй ФБ-сторінці поділилася пресслужба НГУ. Зазначається, що НРК дедалі активніше змінюють логістику та тактику сучасного бою.

Підрозділи Національної гвардії України розглядають колісну та гусеничну техніку такого виконання вже не як перспективу майбутнього, а як щоденний інструмент виконання бойових завдань, що допомагає зберігати життя особового складу та підвищувати ефективність дій на передовій.

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Логістика без зайвого ризику

З початку 2026 року екіпажі Національної гвардії за допомогою наземних роботизованих комплексів доставили до районів виконання бойових завдань 1477 тонн корисного вантажу. Це – приблизна завантаженість на 147 повнопривідних автомобілів КАМАЗ-5350 6х6.

Йдеться про боєприпаси, продовольство, засоби зв’язку, інженерне майно та інші ресурси, без яких неможливо забезпечити стійкість підрозділів на найскладніших ділянках фронту.

Технології, що рятують життя

Ще один важливий показник – 113 евакуйованих поранених військовослужбовців. Роботизовані платформи дозволяють виконувати евакуаційні завдання в умовах ворожого вогню, мінімізуючи ризики для особового складу та підвищуючи шанси на своєчасне надання допомоги пораненим.

Бойові, логістичні та евакуаційні завдання нині все більше перекладаються на НРК, мінімізуючи на передовій ризики для особового складу. Фото: НГУ

Часи, коли тендітне дівча втягувало з-під вогню пораненого лишилися у минулому. Тепер цю місію виконують роботизовано комплекси, якими дистанційно керують навчені екіпажі.

Екіпажі – це не тільки оператори за пультом й монітором, але й механіки, електрики, зварювальники, слюсарі, зв'язківці, IT-спеціалісти.



Результат, що працює на розвиток

Ефективне застосування НРК приносить не лише практичний результат на полі бою. Від початку року підрозділи НГУ заробили майже 23 тисячі балів у межах державної ініціативи "Дрони за бали. НРК".

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У грошовому еквіваленті це становить понад 100 мільйонів гривень, що можуть бути спрямовані на подальший розвиток і масштабування безпілотних та роботизованих спроможностей.

"Сучасна війна – це все частіше війна технологій, швидких рішень і збереження життя воїна. Саме тому Національна гвардія як складова Сил оборони України та системи МВС продовжує системно нарощувати застосування наземних роботизованих комплексів. Кожен успішний виїзд НРК дає можливість зберегти життя, ефективніше виконувати завдання й здобувати технологічну перевагу над ворогом, – наголосив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Сучасні технології дедалі впевненіше беруть на себе найнебезпечніші завдання, дозволяючи українським захисникам зосереджуватися на головному – виконанні бойової місії та збереженні життя побратимів.