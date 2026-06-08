Сколько жизней спасли наземные роботы на службе гвардейцев

О результативности наземных роботизированных комплексов на своей ФБ-странице поделилась пресс-служба НГУ. Отмечается, что НРК все активнее меняют логистику и тактику современного боя.

Подразделения Национальной гвардии Украины рассматривают колесную и гусеничную технику такого исполнения уже не как перспективу будущего, а как ежедневный инструмент выполнения боевых задач, что помогает сохранять жизни личного состава и повышать эффективность действий на передовой.

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Логистика без лишнего риска

С начала 2026 года экипажи Национальной гвардии с помощью наземных роботизированных комплексов доставили в районы выполнения боевых задач 1 477 тонн полезного груза. Это примерно загрузка для 147 грузовых полноприводных автомобилей КАМАЗ-5350 6х6.

Речь идет о боеприпасах, продовольствие, средства связи, инженерное имущество и другие ресурсы, без которых невозможно обеспечить устойчивость подразделений на самых сложных участках фронта.

Технологии, спасающие жизни

Еще один важный показатель – 113 эвакуированных раненых военнослужащих. Роботизированные платформы позволяют выполнять эвакуационные задачи в условиях вражеского огня, минимизируя риски для личного состава и повышая шансы на своевременное оказание помощи раненым.

Боевые, логистические и эвакуационные задачи сейчас все больше переводятся на НРК, минимизируя на передовой риски для личного состава. Фото: НГУ

Времена, когда хрупкая девушка вытягивала из-под огня раненого, остались в прошлом. Теперь эту миссию выполняют роботизированные комплексы, которыми дистанционно управляют обученные экипажи.

Экипажи – это не только операторы за пультом и монитором, но и механики, электрики, сварщики, слесари, связисты, IT-специалисты.



Результат, работающий на развитие

Эффективное применение НРК приносит не только практический результат на поле боя. С начала года подразделения НГУ заработали почти 23 тысячи баллов в рамках государственной инициативы "Дроны за баллы. НРК".

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В денежном эквиваленте это составляет более 100 миллионов гривен, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие и масштабирование беспилотных и роботизированных возможностей.

"Современная война – это все чаще война технологий, быстрых решений и сохранения жизни воина. Именно поэтому Национальная гвардия как составляющая Сил обороны Украины и системы МВД продолжает системно наращивать применение наземных роботизированных комплексов. Каждый успешный выезд НРК дает возможность сохранить жизнь, эффективнее выполнять задачи и получать технологическое преимущество над врагом, – подчеркнул командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор Александр Пивненко.

Современные технологии все увереннее берут на себя опасные задачи, позволяя украинским защитникам сосредотачиваться на главном – выполнении боевой миссии и сохранении жизни собратьев.