Офіцер патрульної поліції переправляв чоловіків до Євросоюзу: працював на "громадськиїх засадах"

За свої послуги ділки правили чималу суму, але замість успішного рейсу отримали підозри та перспективу опинитися за ґратами.

Як повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, організатором незаконного трафіку виступив житель Кропивницького. Саме він через своїх знайомих підшукував клієнтів, домовлявся про деталі поїздки, прокладав маршрут та особисто сідав за кермо автомобіля.

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Офіцер поліції виступав гарантом

Щоб схема працювала без збоїв, організатор залучив до справи офіцера батальйону патрульної поліції. На черговому виконанні послуги напарники по незаконному бізнесу взялися доставити до кордону двох чоловіків мобілізаційного віку, котрі повірили обіцянкам.

План був продуманий: у кінцевій точці пасажирів мала перехопити ще одна людина для безпосереднього переведення через рубіж. Проте "туристичний" рейс несподівано завершився, бо автомобіль зупинили правоохоронці.

Ціна питання вражає

За такий трансфер організатори просили 10 тисяч євро. За даними слідства, на момент затримання вони встигли отримати половину суми у валюті, а також 55 тисяч гривень.

Поліцейське прикриття не допомогло і тепер офіцера якщо не ув'язнять, то з органів МВС звільнять й мобілізують до армії. Фото: з матеріалів слідства

Цікаво, що левову частку гривневого траншу, а саме 45 тисяч, забрав собі головний організатор. Поліцейському ж дісталося лише 10 тисяч гривень, що є мізерним гонораром при такому загальному тарифі. Важай, працював "на громадських засадах".

"У вартість “послуги" також входили провідник та інструктаж щодо підготовки до переходу. "Клієнтам" радили придбати маскувальні костюми й антидронові плащі, які нібито мали допомогти залишатися непомітними для прикордонників, – зазначають слідчі теруправління ДБР у Миколаєві.

Під вартою, але можуть вийти

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Слідчі вже звернулися до суду, щоб відправити підозрюваних під варту, хоча можливість внесення застави залишається.

Досудовим розслідуванням цієї гучної справи займається територіальне управління ДБР у Миколаєві. Поки суд не виніс обвинувальний вирок, затримані офіційно вважаються невинуватими.