Офицер патрульной полиции переправлял мужчин в Евросоюз: работал на "общественных началах"

За свои услуги дельцы правили немалую сумму, но вместо успешного рейса получили подозрения и перспективу оказаться за решеткой.

Как сообщает Кировоградская областная прокуратура, организатором незаконного трафика выступил житель Кропивницкого. Именно он через своих знакомых подыскивал клиентов, договаривался о деталях поездки, прокладывал маршрут и лично садился за руль автомобиля.

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Офицер полиции выступал гарантом

Чтобы схема работала без сбоев, организатор привлек к делу офицера батальона патрульной полиции. На очередном исполнении услуги напарники по незаконному бизнесу взялись доставить к границе двух мужчин поверивших обещаниям мобилизационного возраста.

План был продуман: в конечной точке пассажиров должен был перехватить еще один человек для непосредственного перевода через рубеж. Однако "туристический" рейс неожиданно завершился, потому что автомобиль остановили правоохранители.

Цена вопроса впечатляет

За такой трансфер организаторы просили 10 тысяч евро. По данным следствия, к моменту задержания они успели получить половину суммы в валюте, а также 55 тысяч гривен.

Полицейское прикрытие не помогло и теперь офицера если не заключат в тюрьму, то из органов МВД уволят и мобилизуют в армию. Фото: из материалов следствия

Интересно, что львиную долю гривневого транша, а именно 45 тысяч, забрал главный организатор. Полицейскому же досталось всего 10 тысяч гривен, что является скудным гонораром при таком общем тарифе. Считай, работал "на общественных началах".

" В стоимость“ услуги" также входили проводник и инструктаж по подготовке к переходу. "Клиентам" советовали приобрести маскировочные костюмы и антидроновые плащи, которые якобы должны помочь оставаться незаметными для пограничников, – отмечают следственные теруправления ДБР в Николаеве.

За решеткой, но могут выйти

Фигурантам сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Следователи уже обратились в суд, чтобы отправить подозреваемых под стражу, хотя возможность внесения залога остается.

Досудебным расследованием этого громкого дела занимается территориальное управление ГБР в Николаеве. Пока суд не вынес обвинительный приговор, задержанные официально считаются невиновными.