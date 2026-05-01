OldCarLand 2026 у Києві: що покажуть та скільки коштує відвідати

OldCarLand 2026
2–3 травня у столиці відбудеться один із наймасштабніших автомобільних заходів країни — OldCarLand. Локацією стане музей Колеса Історії, де традиційно збираються поціновувачі ретротехніки. Про це пише autogeek.com.ua.
Головна тема — 140 років автомобіля
Цьогоріч фестиваль присвячений 140-річчю створення першого автомобіля Карл Бенц. Саме тому акцент зроблено на еволюції автопрому — від ранніх моделей до більш сучасної класики кінця ХХ століття.
Ключові експозиції
Відвідувачам покажуть широку лінійку класичних авто:
- американські та європейські моделі 1930–1990-х років
- броньовані Mercedes-Benz
- ексклюзивні Cadillac
- представницькі Lincoln
Багато автомобілів — у робочому стані, і власники демонструватимуть їх у дії.
Ювілеї культових моделей
Окремий блок присвячено 50-річчю легендарних авто:
- Volkswagen Golf GTI
- Porsche 924
На виставці будуть як оригінальні, так і відреставровані та тюнінговані версії.
Додаткові активності
Організатори підготували низку тематичних зон:
- виставка педальних автомобілів (від 1950-х років)
- експозиція класичних вантажівок і автобусів
- виставка масштабних моделей авто
Також відбудеться презентація книги автоісторика Володимир Винник.
Скільки коштує відвідати OldCarLand
Фестиваль OldCarLand у 2026 році робить ставку на історію, ювілеї та інтерактив. Це подія не лише для фанатів ретро, а й для всіх, хто цікавиться розвитком автомобільної культури.
Ціна квитків – 400 гривень. Для пільгових категорій (пенсіонери, школярі, студенти, військові) – 200 гривень.