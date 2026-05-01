OldCarLand 2026 у Києві: що покажуть та скільки коштує відвідати

2–3 травня у столиці відбудеться один із наймасштабніших автомобільних заходів країни — OldCarLand. Локацією стане музей Колеса Історії, де традиційно збираються поціновувачі ретротехніки. Про це пише autogeek.com.ua.

Головна тема — 140 років автомобіля

Цьогоріч фестиваль присвячений 140-річчю створення першого автомобіля Карл Бенц. Саме тому акцент зроблено на еволюції автопрому — від ранніх моделей до більш сучасної класики кінця ХХ століття.

Ключові експозиції

Відвідувачам покажуть широку лінійку класичних авто:

американські та європейські моделі 1930–1990-х років

броньовані Mercedes-Benz

ексклюзивні Cadillac

представницькі Lincoln

Багато автомобілів — у робочому стані, і власники демонструватимуть їх у дії.

Ювілеї культових моделей

Окремий блок присвячено 50-річчю легендарних авто:

Volkswagen Golf GTI

Porsche 924

На виставці будуть як оригінальні, так і відреставровані та тюнінговані версії.

Додаткові активності

Організатори підготували низку тематичних зон:

виставка педальних автомобілів (від 1950-х років)

експозиція класичних вантажівок і автобусів

виставка масштабних моделей авто

Також відбудеться презентація книги автоісторика Володимир Винник.

Скільки коштує відвідати OldCarLand

Фестиваль OldCarLand у 2026 році робить ставку на історію, ювілеї та інтерактив. Це подія не лише для фанатів ретро, а й для всіх, хто цікавиться розвитком автомобільної культури.

Ціна квитків – 400 гривень. Для пільгових категорій (пенсіонери, школярі, студенти, військові) – 200 гривень.