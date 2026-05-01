OldCarLand 2026 в Киеве: что покажут и сколько стоит посетить

OldCarLand 2026
2–3 мая в столице состоится одно из самых масштабных автомобильных мероприятий страны - OldCarLand. Локацией станет музей Колеса Истории, где традиционно собираются ценители ретротехники. Об этом пишет autogeek.com.ua.
Главная тема - 140 лет автомобиля
В этом году фестиваль посвящен 140-летию создания первого автомобиля Карл Бенц. Именно поэтому акцент сделан на эволюции автопрома - от ранних моделей до более современной классики конца ХХ века.
Ключевые экспозиции
Посетителям покажут широкую линейку классических авто:
- американские и европейские модели 1930–1990-х годов
- бронированные Mercedes-Benz
- эксклюзивные Cadillac
- представительские Lincoln
Многие автомобили - в рабочем состоянии, и владельцы будут демонстрировать их в действии.
Юбилеи культовых моделей
Отдельный блок посвящен 50-летию легендарных авто:
- Volkswagen Golf GTI
- Porsche 924
На выставке будут как оригинальные, так и отреставрированные и тюнингованные версии.
Дополнительные активности
Организаторы подготовили ряд тематических зон:
- выставка педальных автомобилей (от 1950-х годов)
- экспозиция классических грузовиков и автобусов
- выставка масштабных моделей авто
Также состоится презентация книги автоисторика Владимир Винник.
Сколько стоит посетить OldCarLand
Фестиваль OldCarLand в 2026 году делает ставку на историю, юбилеи и интерактив. Это событие не только для фанатов ретро, но и для всех, кто интересуется развитием автомобильной культуры.
Цена билетов – 400 гривен. Для льготных категорий (пенсионеры, школьники, студенты, военные) – 200 гривен.