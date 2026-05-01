OldCarLand 2026 в Киеве: что покажут и сколько стоит посетить

2–3 мая в столице состоится одно из самых масштабных автомобильных мероприятий страны - OldCarLand. Локацией станет музей Колеса Истории, где традиционно собираются ценители ретротехники. Об этом пишет autogeek.com.ua.

Главная тема - 140 лет автомобиля

В этом году фестиваль посвящен 140-летию создания первого автомобиля Карл Бенц. Именно поэтому акцент сделан на эволюции автопрома - от ранних моделей до более современной классики конца ХХ века.

Ключевые экспозиции

Посетителям покажут широкую линейку классических авто:

американские и европейские модели 1930–1990-х годов

бронированные Mercedes-Benz

эксклюзивные Cadillac

представительские Lincoln

Многие автомобили - в рабочем состоянии, и владельцы будут демонстрировать их в действии.

Юбилеи культовых моделей

Отдельный блок посвящен 50-летию легендарных авто:

Volkswagen Golf GTI

Porsche 924

На выставке будут как оригинальные, так и отреставрированные и тюнингованные версии.

Дополнительные активности

Организаторы подготовили ряд тематических зон:

выставка педальных автомобилей (от 1950-х годов)

экспозиция классических грузовиков и автобусов

выставка масштабных моделей авто

Также состоится презентация книги автоисторика Владимир Винник.

Сколько стоит посетить OldCarLand

Фестиваль OldCarLand в 2026 году делает ставку на историю, юбилеи и интерактив. Это событие не только для фанатов ретро, но и для всех, кто интересуется развитием автомобильной культуры.

Цена билетов – 400 гривен. Для льготных категорий (пенсионеры, школьники, студенты, военные) – 200 гривен.