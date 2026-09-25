Онлайн-перереєстрація авто через Кабінет водія: як перевірити статус заявки

Кабінет водія
Власники транспортних засобів, які користуються онлайн-послугами через Кабінет водія, можуть самостійно відстежувати статус заявки на перереєстрацію. ГСЦ МВС пояснив, що означає кожен етап її опрацювання — від подання документів до виготовлення свідоцтва та доставки.
Через Кабінет водія можна перереєструвати транспортний засіб, зокрема, у разі зміни персональних даних, втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака, заміни пластикового документа на електронний, а також за бажанням змінити номерний знак.
Як перевірити статус заявки
Для отримання електронної послуги "Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу" потрібно авторизуватися в Кабінеті водія та подати заявку.
Після цього статус можна переглянути в розділі "Мої послуги". Для цього достатньо відкрити відповідну заявку.
Що означають статуси до оплати
- "Очікує перевірки в ГСЦ" — система перевіряє дані в реєстрі та можливість отримання замовленої послуги.
- "Очікує продовження послуги" — перевірку завершено, можна переходити до наступного етапу оформлення.
- "Відмовлено в бронюванні НЗ" — запит на бронювання номерного знака відхилено. Такий статус можливий під час зміни номерного знака через Кабінет водія.
- "Очікує бронювання НЗ" — запит на бронювання номерного знака очікує підтвердження.
- "Очікує підпис" — заявку сформовано, але її ще потрібно підписати.
- "Підписано" — заявку успішно підписано. Наступний етап — оплата послуги.
Що відбувається після оплати
Після здійснення оплати заявка проходить ще кілька етапів:
- "Заявка відправлена в ГСЦ МВС" — її передано до Головного сервісного центру МВС для подальшого опрацювання.
- "Заявка отримана в ГСЦ МВС" — заявку успішно отримано.
- "Взято в роботу" — заявку прийняв адміністратор сервісного центру МВС.
- "Опрацьовано" — заявку опрацьовано, документи виготовлено.
Після цього починається доставка. Статус залишається "Опрацьовано", однак у розділі "Мої послуги" додатково з'являється номер товарно-транспортної накладної (ТТН) та актуальна інформація про відправлення від поштового оператора.
Таким чином, користувач може відстежувати весь процес онлайн — від подання заявки та перевірки даних до виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та його доставки.