Онлайн-перереєстрація авто через Кабінет водія: як перевірити статус заявки

Власники транспортних засобів, які користуються онлайн-послугами через Кабінет водія, можуть самостійно відстежувати статус заявки на перереєстрацію. ГСЦ МВС пояснив, що означає кожен етап її опрацювання — від подання документів до виготовлення свідоцтва та доставки.

Через Кабінет водія можна перереєструвати транспортний засіб, зокрема, у разі зміни персональних даних, втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака, заміни пластикового документа на електронний, а також за бажанням змінити номерний знак.

Як перевірити статус заявки

Для отримання електронної послуги "Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу" потрібно авторизуватися в Кабінеті водія та подати заявку.

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Після цього статус можна переглянути в розділі "Мої послуги". Для цього достатньо відкрити відповідну заявку.

Що означають статуси до оплати

"Очікує перевірки в ГСЦ" — система перевіряє дані в реєстрі та можливість отримання замовленої послуги.

"Очікує продовження послуги" — перевірку завершено, можна переходити до наступного етапу оформлення.

"Відмовлено в бронюванні НЗ" — запит на бронювання номерного знака відхилено. Такий статус можливий під час зміни номерного знака через Кабінет водія.

"Очікує бронювання НЗ" — запит на бронювання номерного знака очікує підтвердження.

"Очікує підпис" — заявку сформовано, але її ще потрібно підписати.

"Підписано" — заявку успішно підписано. Наступний етап — оплата послуги.

Що відбувається після оплати

Після здійснення оплати заявка проходить ще кілька етапів:

"Заявка відправлена в ГСЦ МВС" — її передано до Головного сервісного центру МВС для подальшого опрацювання.

"Заявка отримана в ГСЦ МВС" — заявку успішно отримано.

"Взято в роботу" — заявку прийняв адміністратор сервісного центру МВС.

"Опрацьовано" — заявку опрацьовано, документи виготовлено.

Після цього починається доставка. Статус залишається "Опрацьовано", однак у розділі "Мої послуги" додатково з'являється номер товарно-транспортної накладної (ТТН) та актуальна інформація про відправлення від поштового оператора.

Таким чином, користувач може відстежувати весь процес онлайн — від подання заявки та перевірки даних до виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та його доставки.