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Онлайн-перерегистрация авто через Кабинет водителя: как проверить статус заявки

Перерегистрация транспортного средства через Кабинет водителя – непростая процедура, состоящая из нескольких этапов. Каждый из них можно отследить онлайн.
Онлайн-перерегистрация авто через Кабинет водителя: что тебе знать

Кабинет водителя

Евгений Гудущан
logo25 сентября, 18:30
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Владельцы транспортных средств, которые пользуются онлайн-услугами через Кабинет водителя, могут самостоятельно отслеживать статус заявки на перерегистрацию. ГСЦ МВД объяснил, что означает каждый этап ее обработки – от представления документов до изготовления свидетельства и доставки.

Через Кабинет водителя можно перерегистрировать транспортное средство, в частности, в случае изменения персональных данных, потери или повреждения свидетельства регистрации или номерного знака, замены пластикового документа на электронный, а также по желанию сменить номерной знак.

Как проверить статус заявки

Для получения электронной услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" необходимо авторизироваться в Кабинете водителя и подать заявку.

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После этого статус можно просмотреть в разделе "Мои услуги". Для этого достаточно открыть соответствующую заявку.

Что означают статусы к оплате

  • "Ожидает проверки в ГСЦ" - система проверяет данные в реестре и возможность получения заказанной услуги.
  • "Ожидает продолжения услуги" - проверка завершена, можно переходить к следующему этапу оформления.
  • "Отказно в бронировании ЧП" – запрос на бронирование номерного знака отклонен. Такой статус возможен при смене номерного знака через Кабинет водителя.
  • "Ожидает бронирования НЗ" - запрос бронирования номерного знака ожидает подтверждения.
  • "Ожидает подпись" – заявка сформирована, но ее еще нужно подписать.
  • "Подписано" – заявка успешно подписана. Следующий этап – оплата услуги.

Что происходит после оплаты

После оплаты заявка проходит еще несколько этапов:

  • "Заявка отправлена в ГСЦ МВД" – она передана в Главный сервисный центр МВД для дальнейшей обработки.
  • "Заявка получена в ГСЦ МВД" – заявка успешно получена.
  • "Взято в работу" - заявку принял администратор сервисного центра МВД.
  • "Проработана" – заявка проработана, документы изготовлены.

После этого начинается доставка. Статус остается "Проработан", однако в разделе "Мои услуги" дополнительно появляется номер товарно-транспортной накладной (ТТН) и актуальная информация об отправке от почтового оператора.

Таким образом, пользователь может отслеживать весь процесс онлайн – от подачи заявки и проверки данных до изготовления свидетельства регистрации транспортного средства и его доставки.

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