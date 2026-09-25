Онлайн-перерегистрация авто через Кабинет водителя: как проверить статус заявки

Кабинет водителя
Владельцы транспортных средств, которые пользуются онлайн-услугами через Кабинет водителя, могут самостоятельно отслеживать статус заявки на перерегистрацию. ГСЦ МВД объяснил, что означает каждый этап ее обработки – от представления документов до изготовления свидетельства и доставки.
Через Кабинет водителя можно перерегистрировать транспортное средство, в частности, в случае изменения персональных данных, потери или повреждения свидетельства регистрации или номерного знака, замены пластикового документа на электронный, а также по желанию сменить номерной знак.
Как проверить статус заявки
Для получения электронной услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" необходимо авторизироваться в Кабинете водителя и подать заявку.
После этого статус можно просмотреть в разделе "Мои услуги". Для этого достаточно открыть соответствующую заявку.
Что означают статусы к оплате
- "Ожидает проверки в ГСЦ" - система проверяет данные в реестре и возможность получения заказанной услуги.
- "Ожидает продолжения услуги" - проверка завершена, можно переходить к следующему этапу оформления.
- "Отказно в бронировании ЧП" – запрос на бронирование номерного знака отклонен. Такой статус возможен при смене номерного знака через Кабинет водителя.
- "Ожидает бронирования НЗ" - запрос бронирования номерного знака ожидает подтверждения.
- "Ожидает подпись" – заявка сформирована, но ее еще нужно подписать.
- "Подписано" – заявка успешно подписана. Следующий этап – оплата услуги.
Что происходит после оплаты
После оплаты заявка проходит еще несколько этапов:
- "Заявка отправлена в ГСЦ МВД" – она передана в Главный сервисный центр МВД для дальнейшей обработки.
- "Заявка получена в ГСЦ МВД" – заявка успешно получена.
- "Взято в работу" - заявку принял администратор сервисного центра МВД.
- "Проработана" – заявка проработана, документы изготовлены.
После этого начинается доставка. Статус остается "Проработан", однако в разделе "Мои услуги" дополнительно появляется номер товарно-транспортной накладной (ТТН) и актуальная информация об отправке от почтового оператора.
Таким образом, пользователь может отслеживать весь процесс онлайн – от подачи заявки и проверки данных до изготовления свидетельства регистрации транспортного средства и его доставки.