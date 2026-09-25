Онлайн-перерегистрация авто через Кабинет водителя: как проверить статус заявки

Владельцы транспортных средств, которые пользуются онлайн-услугами через Кабинет водителя, могут самостоятельно отслеживать статус заявки на перерегистрацию. ГСЦ МВД объяснил, что означает каждый этап ее обработки – от представления документов до изготовления свидетельства и доставки.

Через Кабинет водителя можно перерегистрировать транспортное средство, в частности, в случае изменения персональных данных, потери или повреждения свидетельства регистрации или номерного знака, замены пластикового документа на электронный, а также по желанию сменить номерной знак.

Как проверить статус заявки

Для получения электронной услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" необходимо авторизироваться в Кабинете водителя и подать заявку.

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После этого статус можно просмотреть в разделе "Мои услуги". Для этого достаточно открыть соответствующую заявку.

Что означают статусы к оплате

"Ожидает проверки в ГСЦ" - система проверяет данные в реестре и возможность получения заказанной услуги.

"Ожидает продолжения услуги" - проверка завершена, можно переходить к следующему этапу оформления.

"Отказно в бронировании ЧП" – запрос на бронирование номерного знака отклонен. Такой статус возможен при смене номерного знака через Кабинет водителя.

"Ожидает бронирования НЗ" - запрос бронирования номерного знака ожидает подтверждения.

"Ожидает подпись" – заявка сформирована, но ее еще нужно подписать.

"Подписано" – заявка успешно подписана. Следующий этап – оплата услуги.

Что происходит после оплаты

После оплаты заявка проходит еще несколько этапов:

"Заявка отправлена в ГСЦ МВД" – она передана в Главный сервисный центр МВД для дальнейшей обработки.

"Заявка получена в ГСЦ МВД" – заявка успешно получена.

"Взято в работу" - заявку принял администратор сервисного центра МВД.

"Проработана" – заявка проработана, документы изготовлены.

После этого начинается доставка. Статус остается "Проработан", однако в разделе "Мои услуги" дополнительно появляется номер товарно-транспортной накладной (ТТН) и актуальная информация об отправке от почтового оператора.

Таким образом, пользователь может отслеживать весь процесс онлайн – от подачи заявки и проверки данных до изготовления свидетельства регистрации транспортного средства и его доставки.