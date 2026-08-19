Оновлена Škoda Slavia отримала спортивніший дизайн та ексклюзивний колір

Головною зміною оновленої Slavia стала передня частина кузова. Дизайнери суттєво переробили бампер, решітку радіатора та елементи передньої оптики, надавши седану більш динамічного вигляду. У деяких деталях новинка перегукується з нещодавно оновленим кросовером Škoda Kushaq. Зокрема, решітка радіатора отримала схожу графіку, а загальна стилістика відповідає актуальній дизайнерській концепції бренду Modern Solid.

"Хоча люди в Індії не їздять швидко, спортивний дизайн стає дедалі популярнішим серед покупців", – зазначає дизайнерка Керолайн Лір. За словами її колеги Гаурава Бхатії, нова Slavia може стати альтернативою популярним SUV для покупців, які шукають поєднання спортивного зовнішнього вигляду та комфорту седана.

Нові фари та задні ліхтарі

Задню частину Slavia також переглянули. Зокрема, ліхтарі отримали графіку, що нагадує літеру "T" – характерну рису сучасних моделей Škoda. Ліхтарі з'єднані темною декоративною планкою з написом Škoda. Спереду фари розділені на окремі сегменти, а їхня графіка візуально продовжується в напрямку решітки радіатора. Дизайнери також змінили нижню частину переднього та заднього бамперів. У передньому бампері паркувальні датчики тепер інтегровані таким чином, щоб залишатися майже непомітними.

Slavia отримала нове оснащення

Оновлення не обмежилося зовнішністю. Škoda розширила перелік обладнання та запропонувала для Slavia кілька технічних нововведень, частина з яких є першою для цього сегмента індійського ринку. Залежно від двигуна та комплектації седан оснащений:

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6-ступеневою механічною або 8-ступеневою автоматичною коробкою передач в парі з 1.0 TSI;

6-ступеневою механічною або 7-ступеневою DSG для 1.5 TSI;

задніми дисковими гальмами для версії 1.5 TSI;

задніми сидіннями з функцією масажу;

10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів й 10,1-дюймовою мультимедійною системою з Android Auto та Apple CarPlay;

функцією AI Companion;

системою кругового огляду Area View 360°.

Версія Monte Carlo традиційно отримала більш спортивне оформлення. Для неї передбачена переважно глянцева чорна решітка радіатора та інші чорні декоративні елементи.

Новий колір лише для 500 автомобілів

Для оновленої Slavia підготували змінену палітру кольорів. Частину відтінків запозичили у Kushaq, зокрема Cherry Red, який замінив попередній Tornado Red. Також седан отримав новий відтінок Steel Gray. Серед інших варіантів залишаться білий, синій та інші кольори.

Найексклюзивнішою пропозицією стане Arctic Silver. Škoda використовуватиме цей колір лише для спеціальної серії, обмеженої 500 автомобілями. Крім того, Slavia отримала два нових дизайни колісних дисків, один із яких доступний виключно для виконання Monte Carlo.

Інтер'єр став спортивнішим

У салоні дизайнери зробили акцент на горизонтальних лініях, які візуально розширюють простір. Також переглянуто поєднання кольорів та матеріалів оздоблення. У Monte Carlo використовується переважно чорне та темне оформлення. Замість яскраво-червоних акцентів застосували темніший бордовий відтінок – зокрема, на передній панелі та в оздобленні сидінь.

Додатковий спортивний акцент створюють декоративні елементи з текстурою карбону. В інших комплектаціях доступні світліші, зокрема бежеві, варіанти оздоблення. Для них також передбачені вентильовані передні сидіння.

Škoda Slavia – наступниця Rapid для ринків, що розвиваються