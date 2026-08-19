Обновленная Škoda Slavia получила более спортивный дизайн и эксклюзивный цвет

Главной сменой обновленной Slavia стала передняя часть кузова. Дизайнеры существенно переделали бампер, решетку радиатора и элементы передней оптики, придав седану более динамичный вид. В некоторых деталях новинка перекликается с недавно обновленным кроссовером Škoda Kushaq. В частности, радиаторная решетка получила похожую графику, а общая стилистика соответствует актуальной дизайнерской концепции бренда Modern Solid.

"Хотя люди в Индии не ездят быстро, спортивный дизайн становится все более популярным среди покупателей",– отмечает дизайнер Кэролайн Лир. По словам ее коллеги Гаурава Бхатии, новая Slavia может стать альтернативой популярным SUV для покупателей, ищущих сочетание спортивного внешнего вида и комфорта седана.

Новые фары и задние фонари

Заднюю часть Slavia также просмотрели. В частности, фонари получили графику, напоминающую букву "T"– характерную черту современных моделей Škoda. Фонари соединены темной декоративной планкой с надписью Škoda. Впереди фары разделены на отдельные сегменты, а их графика зрительно продолжается в направлении радиаторной решетки. Дизайнеры также сменили нижнюю часть переднего и заднего бамперов. В переднем бампере парковочные датчики теперь интегрированы таким образом, чтобы оставаться почти незаметными.

Slavia получила новую оснастку

Обновление не ограничилось внешностью. Škoda расширила список оборудования и предложила для Slavia несколько технических новшеств, часть которых является первой для этого сегмента индийского рынка. В зависимости от двигателя и комплектации седан оснащен:

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6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в паре с 1.0 TSI;

6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой DSG для 1.5 TSI;

задними дисковыми тормозами для версии 1.5 TSI;

задними сиденьями с функцией массажа;

10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,1-дюймовой мультимедийной системой с Android Auto и Apple CarPlay;

функцией AI Companion;

системой кругового обзора Area View 360°.

Версия Monte Carlo традиционно получила более спортивное оформление. Для нее предусмотрена преимущественно глянцевая черная решетка радиатора и другие черные декоративные элементы.

Новый цвет только для 500 автомобилей

Для обновленной Slavia подготовили измененную цветовую палитру. Часть оттенков позаимствовали у Kushaq, в частности Cherry Red, заменившего предыдущий Tornado Red. Также седан обрел новый оттенок Steel Gray. Среди других вариантов останутся белый, синий и другие цвета.

Самым эксклюзивным предложением станет Arctic Silver. Škoda будет использовать этот цвет только для специальной серии, ограниченной 500 автомобилями. Кроме того, Slavia получила два новых дизайна колесных дисков, один из которых доступен исключительно для исполнения Monte Carlo.

Интерьер стал спортивнее

В салоне дизайнеры сделали акцент на горизонтальных линиях, визуально расширяющих пространство. Также просмотрены сочетания цветов и отделочных материалов. В Monte Carlo используется преимущественно черное и темное оформление. Вместо ярко-красных акцентов применили более темный бордовый оттенок – в частности, на передней панели и в отделке сидений.

Дополнительный спортивный упор создают декоративные элементы с текстурой карбона. В других комплектациях доступны более светлые, в частности бежевые, варианты отделки. Для них также предусмотрены вентилируемые передние сиденья.

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