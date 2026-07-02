Оновлений Kia Niro втратив електричну версію в США

Зовнішність Kia Niro 2027 року зазнала помітних змін, завдяки яким автомобіль став виглядати значно вишуканіше. У передній частині кросовера встановлено абсолютно нову оптику зі стильними фарами, виконаними у фірмовій стилістиці Star Map. Крім того, дизайнери переробили решітку радіатора та змінили контури переднього бампера.

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У задній частині кузова з'явилися нові двері багажника з більш чистим та лаконічним дизайном. Заглиблення, призначене для кріплення номерного знака, розробники перемістили в нижню частину на модернізований бампер. Задні ліхтарі отримали виражену тривимірну 3D-структуру.

Цифровий інтер'єр та оновлена медіасистема

Салон кросовера також зазнав масштабної модернізації, де головним елементом став великий панорамний вигнутий дисплей. У топових комплектаціях автомобіля цей блок об'єднує в собі 12,3-дюймову цифровізовану панель приладів та 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважального комплексу. Для базових версій моделі передбачено простіший та менший за розміром дисплей приладової панелі.

Автомобілі, які оснащуються фірмовою навігаційною панеллю Kia Connected Car Navigation Cockpit, отримали функцію швидкого керування та підтримку бездротового оновлення програмного забезпечення. Окрім цього, в інтер'єрі з'явилося двоспицеве кермо.

Технічні характеристики гібридної установки

Усі версії Kia Niro 2027 року приводитимуться в рух виключно 1,6-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, що працює в парі з гібридною системою. Сумарна віддача силового агрегату становить 139 к.с. та 265 Нм крутного моменту. Потужність передається на передні колеса через шестиступеневу роботизовану коробку передач із подвійним зчепленням.

Така технічна конфігурація дозволяє кросоверу прискорюватися з місця до 100 км/год за 10,7 секунди, а максимальна швидкість автомобіля обмежена на позначці 175 км/год. Офіційні показники паливної економічності для оновленої моделі поки що не оприлюднені, проте очікується, що вони залишаться на рівні попередника.

Попри незмінні характеристики, представники Kia заявили про суттєве покращення ходових якостей автомобіля. Інженери провели серію удосконалень у налаштуваннях підвіски, підвищили рівень комфорту під час їзди та покращили шумоізоляцію салону, що в сукупності забезпечує більш плавне і спокійне керування. Точні ціни на всі версії оновленого кросовера компанія оголосить ближче до старту офіційних продажів.