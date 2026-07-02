Обновленный Kia Niro лишился электроверсии в США

Внешний вид Kia Niro 2027 года претерпел заметные изменения, благодаря которым автомобиль стал выглядеть значительно изысканнее. В передней части кроссовера установлена совершенно новая оптика со стильными фарами, выполненными в фирменной стилистике Star Map. Кроме того, дизайнеры переработали решетку радиатора и изменили контуры переднего бампера.

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В задней части кузова появились новые двери багажника с более чистым и лаконичным дизайном. Углубление, предназначенное для крепления номерного знака, разработчики переместили в нижнюю часть на модернизированный бампер. Задние фонари получили выраженную трехмерную 3D-структуру.

Цифровой интерьер и обновленная медиасистема

Салон кроссовера также претерпел масштабную модернизацию, главным элементом которой стал большой панорамный изогнутый дисплей. В топовых комплектациях автомобиля этот блок объединяет в себе 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Для базовых версий модели предусмотрен более простой и меньший по размеру дисплей приборной панели.

Автомобили, оснащенные фирменной навигационной панелью Kia Connected Car Navigation Cockpit, получили функцию быстрого управления и поддержку беспроводного обновления программного обеспечения. Кроме того, в интерьере появился двухспицевый руль.

Технические характеристики гибридной установки

Все версии Kia Niro 2027 года будут приводиться в движение исключительно 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим в паре с гибридной системой. Суммарная мощность силового агрегата составляет 139 к.с. и 265 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Такая техническая конфигурация позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч за 10,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 175 км/ч. Официальные показатели топливной экономичности для обновленной модели пока не обнародованы, однако ожидается, что они останутся на уровне предшественника.

Несмотря на неизменные характеристики, представители Kia заявили о существенном улучшении ходовых качеств автомобиля. Инженеры провели серию усовершенствований в настройках подвески, повысили уровень комфорта во время езды и улучшили шумоизоляцию салона, что в совокупности обеспечивает более плавное и спокойное управление. Точные цены на все версии обновленного кроссовера компания объявит ближе к старту официальных продаж.