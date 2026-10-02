Opel показав STX Concept: новий погляд на майбутнє універсалів і дизайн бренду

Концепт вирізняється новою інтерпретацією фірмової передньої частини Opel Vizor, виразним світловим підписом та аеродинамічними рішеннями. За словами виробника, STX Concept продовжує розвиток дизайнерської філософії Bold & Pure.

Opel STX Concept демонструє новий розвиток Opel Vizor

Однією з головних особливостей концепту стала оновлена передня частина Opel Vizor. Вона отримала ще виразніший вигляд, а новий світловий підпис сформований за допомогою точних вертикальних похилих ламелей. У центрі фірмового Opel Compass розташований підсвічений логотип Opel Blitz.

Він, як і раніше, залишається ключовим елементом передньої частини автомобіля. Перші зображення STX Concept також демонструють увагу дизайнерів до деталей і точність виконання окремих елементів. Водночас Opel поки не розкриває повної інформації про конструкцію та технічні характеристики концепту.

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Аеродинаміка та ефективність у центрі уваги

У STX Concept Opel досліджує аеродинамічні рішення, які мають сприяти зменшенню споживання енергії, збереженню курсової стійкості та забезпеченню динамічних характеристик на високих швидкостях. Як приклад такого підходу виробник демонструє легкосплавні колісні диски з оптимізованою аеродинамікою.

Вони мають оригінальну трисекційну конструкцію, яка поєднує функціональність із виразним дизайном. За задумом Opel, аеродинамічна ефективність має не лише впливати на енергоспоживання, а й забезпечувати задоволення від водіння, зокрема під час руху німецькими автобанами.

Майбутнє універсалів у баченні Opel

Компанія наголошує на своєму історичному зв’язку з кузовом універсал. Ще у 1950-х роках Opel був одним із піонерів цього сегмента в Європі. Тепер STX Concept має продемонструвати, як виробник уявляє подальший розвиток такого типу автомобілів.

"Ще у 1950-х роках ми були одними з піонерів універсалів у Європі. За допомогою STX Concept ми хочемо показати наше бачення майбутнього цього типу кузова та продемонструвати наступний етап розвитку нашої дизайнерської філософії “Bold & Pure”. Незабаром ми розкриємо більше деталей, тож слідкуйте за новинами", – зазначив генеральний директор Opel Флоріан Хюттль.

Поки що виробник не повідомляє, чи стане STX Concept основою для серійної моделі та які технології з концепту можуть перейти до майбутніх автомобілів бренду.

Коли відбудеться прем’єра Opel STX Concept

Світову прем’єру концепту заплановано на Паризькому автосалоні 2026 року. Захід проходитиме з 12 до 18 жовтня. Очікується, що під час презентації Opel розкриє більше подробиць про дизайн і концепцію новинки.