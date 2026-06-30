Оплачувати послуги сервісних центрів МВС тепер можна за QR-кодом

У всіх сервісних центрах МВС України запрацювала єдина онлайн-система платіжний хаб, яка спрощує оплату адміністративних послуг. Про запуск нового цифрового сервісу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами очільника МВС, впровадження платіжного хабу є частиною реформи сервісних центрів, спрямованої на цифровізацію процесів та підвищення зручності для громадян.

Наразі нова система використовується для оплати реєстраційних дій із транспортними засобами. У майбутньому її планують поширити на всі послуги сервісних центрів МВС.

Як працює система

Після звернення до сервісного центру адміністратор формує єдиний платіжний документ, який містить усі необхідні реквізити. Для здійснення оплати достатньо відсканувати QR-код за допомогою мобільного банківського застосунку та підтвердити платіж.

При цьому традиційний спосіб оплати також залишається доступним — громадяни й надалі можуть сплачувати послуги через будь-яку банківську установу.

У МВС зазначають, що «Платіжний хаб» автоматично розраховує всі необхідні збори та податки, що дозволяє мінімізувати ризик помилок під час оформлення платежів. Крім того, під час укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів система автоматично розподіляє платежі між продавцем і покупцем, забезпечуючи прозорість фінансових операцій.

Який сценарій розвитку системи

Перед запуском по всій країні система пройшла пілотне тестування в одному зі столичних територіальних сервісних центрів МВС. Після успішної апробації її масштабували на всі сервісні центри України.

У МВС наголошують, що й надалі продовжать цифровізацію державних сервісів, щоб зробити отримання адміністративних послуг більш швидким, зручним та зрозумілим.