Оплачивать услуги сервисных центров МВД теперь можно с помощью QR-кода

Во всех сервисных центрах МВД Украины заработала единая онлайн-система “платежный хаб”, которая упрощает оплату административных услуг. О запуске нового цифрового сервиса сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По словам главы МВД, внедрение платежного хаба является частью реформы сервисных центров, направленной на цифровизацию процессов и повышение удобства для граждан.

В настоящее время новая система используется для оплаты регистрационных действий с транспортными средствами. В будущем ее планируют распространить на все услуги сервисных центров МВД.

Как работает система

После обращения в сервисный центр администратор формирует единый платежный документ, содержащий все необходимые реквизиты. Для осуществления оплаты достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного банковского приложения и подтвердить платеж.

При этом традиционный способ оплаты также остается доступным – граждане и в дальнейшем могут оплачивать услуги через любое банковское учреждение.

В МВД отмечают, что “Платежный хаб” автоматически рассчитывает все необходимые сборы и налоги, что позволяет минимизировать риск ошибок при оформлении платежей. Кроме того, при заключении договоров купли-продажи транспортных средств система автоматически распределяет платежи между продавцом и покупателем, обеспечивая прозрачность финансовых операций.

Каков сценарий развития системы

Перед запуском по всей стране система прошла пилотное тестирование в одном из столичных территориальных сервисных центров МВД. После успешной апробации ее масштабировали на все сервисные центры Украины.

В МВД отмечают, что и в дальнейшем будут продолжать цифровизацию государственных сервисов, чтобы сделать получение административных услуг более быстрым, удобным и понятным.