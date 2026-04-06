Ось чому трактори New Holland Genesis тепер беруть пачками

Машинно-тракторний парк поповнили високопотужними тракторами New Holland T8.440 Genesis.

Як йдеться в релізі пресслужби New Holland, агрофірма придбала техніку в рамках довгострокової стратегії модернізації виробництва та підвищення його енергоефективності.

New Holland серії Т7 в новій лівреї

З високою тяговою здатністю

Модель T8.440 Genesis із номінальною потужністю 403 к.c. виділяється серед подібних машин інших виробників такого класу високою тяговою здатністю та сучасними системами телеметрії. На цьому зробили наголос в Групі компаній Техноторг, що стала постачальником техніки.



Завдяки додатку FieldOps фахівці холдингу можуть дистанційно контролювати параметри роботи техніки, планувати обслуговування та проводити діагностику з будь-якої точки світу.

"Інвестуючи в закупівлю нової техніки, ми забезпечуємо стабільні результати агровиробництва та підвищуємо його ефективність. Скорочення експлуатаційних витрат — це свідомий крок до посилення нашої технологічної незалежності та гарантія якісного виконання робіт у стислі агрономічні терміни, – зазначив гендиректор "ІМК" Олександр Вержиховський.

Генеральний директор "ІМК" Олександр Вержиховський біля щойно поставлених машин. Фото: Техноторг

У двох версіях трансмісії

Трактори можуть випускатися з двома варіантами трансмісії — Ultra Command або безступенева Auto Command. Однак нинішнє покоління T8 Genesis в основному виділяється програмним забезпеченням.

Скажімо, PLM Intelligence пропонує більше мережевих можливостей через телеметричну функцію MyPLM Connect і спеціальні інтерфейси.

Читайте також Комбайн за мільйон доларів привезли в Україну: за що такі гроші

На полях трьох областей

Нагадаємо, агрохолдинг "ІМК" обробляє близько 116 тис. гектарів землі. Угіддя розміщені в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Основна спеціалізація – вирощування кукурудзи, пшениці та соняшника.