Вот почему тракторы New Holland Genesis теперь берут пачками

В моторной нише New Holland T8.440 Genesis притаились 403 "лошадки"
Машинно-тракторный парк пополнили высокомощными тракторами New Holland T8.440 Genesis.
Как говорится в релизе пресс-службы New Holland, агрофирма приобрела технику в рамках долгосрочной стратегии модернизации производства и повышения его энергоэффективности.
С высокой тяговой способностью
Модель T8.440 Genesis с номинальной мощностью 403 л.с. выделяется среди подобных машин других производителей такого класса высокой тяговой способностью и современными системами телеметрии. На этом сделали упор в Группе компаний Техноторг, ставшей поставщиком техники.
Благодаря приложению FieldOps специалисты холдинга могут дистанционно контролировать параметры работы техники, планировать обслуживание и проводить диагностику из любой точки мира.
"Инвестируя в закупку новой техники, мы обеспечиваем стабильные результаты агропроизводства и повышаем его эффективность. Сокращение эксплуатационных расходов - это сознательный шаг к усилению нашей технологической независимости и гарантия качественного выполнения работ в сжатые агрономические сроки, – отметил гендиректор "ИМК" Александр Вержиховский.
Генеральный директор "ИМК" Александр Вержиховский возле только что поставленных машин. Фото: Техноторг
В двух версиях трансмиссии
Тракторы могут выпускаться с двумя вариантами трансмиссии – Ultra Command или бесступенчатая Auto Command. Однако нынешнее поколение T8 Genesis в основном выделяется программным обеспечением.
Скажем, PLM Intelligence предлагает больше сетевых возможностей через телеметрическую функцию MyPLM Connect и специальные интерфейсы.
На полях трех областей
Напомним, агрохолдинг "ИМК" обрабатывает около 116 тыс. гектаров земли. Угодья размещены в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Основная специализация – выращивание кукурузы, пшеницы и подсолнечника.