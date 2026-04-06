Вот почему тракторы New Holland Genesis теперь берут пачками

Машинно-тракторный парк пополнили высокомощными тракторами New Holland T8.440 Genesis.

Как говорится в релизе пресс-службы New Holland, агрофирма приобрела технику в рамках долгосрочной стратегии модернизации производства и повышения его энергоэффективности.

New Holland серии Т7 в новой ливрее

С высокой тяговой способностью

Модель T8.440 Genesis с номинальной мощностью 403 л.с. выделяется среди подобных машин других производителей такого класса высокой тяговой способностью и современными системами телеметрии. На этом сделали упор в Группе компаний Техноторг, ставшей поставщиком техники.



Благодаря приложению FieldOps специалисты холдинга могут дистанционно контролировать параметры работы техники, планировать обслуживание и проводить диагностику из любой точки мира.

"Инвестируя в закупку новой техники, мы обеспечиваем стабильные результаты агропроизводства и повышаем его эффективность. Сокращение эксплуатационных расходов - это сознательный шаг к усилению нашей технологической независимости и гарантия качественного выполнения работ в сжатые агрономические сроки, – отметил гендиректор "ИМК" Александр Вержиховский.

Генеральный директор "ИМК" Александр Вержиховский возле только что поставленных машин. Фото: Техноторг

В двух версиях трансмиссии

Тракторы могут выпускаться с двумя вариантами трансмиссии – Ultra Command или бесступенчатая Auto Command. Однако нынешнее поколение T8 Genesis в основном выделяется программным обеспечением.

Скажем, PLM Intelligence предлагает больше сетевых возможностей через телеметрическую функцию MyPLM Connect и специальные интерфейсы.

На полях трех областей

Напомним, агрохолдинг "ИМК" обрабатывает около 116 тыс. гектаров земли. Угодья размещены в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Основная специализация – выращивание кукурузы, пшеницы и подсолнечника.