Пальне за власним "рецептом": викрито масштабне підпільне виробництво на 50 мільйонів гривень

За даними слідства, упродовж 2026 року учасники схеми виготовляли пальне за власним "рецептом" – змішували компоненти невідомого походження за допомогою спеціального обладнання.

Отримана суміш не відповідала державним стандартам якості, однак реалізовувалася через підконтрольні автозаправні станції як брендове пальне.

Обшуки та вилучення

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки за місцями виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленого пального.

Під час слідчих дій вилучено:

233 тис. літрів рідини з різким запахом, схожим на бензин;

25 тонн стабільного газового конденсату;

24 тонни багатофункціонального розріджувача;

мобільні телефони;

бухгалтерську документацію;

чорнові записи та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 50 млн грн.

Вони мали не тільки нелегальне виробництво пального, але й потужний власний автопарк для доставлення "продукції" на АЗС. Фото: БЕБ

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Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває.