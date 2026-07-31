Пальне за власним "рецептом": викрито масштабне підпільне виробництво на 50 мільйонів гривень

ФОТО: БЕБ|
У фігурантів було де виробляти, зберігати і чим доставляти пальне на АЗС
За даними слідства, упродовж 2026 року учасники схеми виготовляли пальне за власним "рецептом" – змішували компоненти невідомого походження за допомогою спеціального обладнання.
Отримана суміш не відповідала державним стандартам якості, однак реалізовувалася через підконтрольні автозаправні станції як брендове пальне.
Обшуки та вилучення
У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки за місцями виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленого пального.
Під час слідчих дій вилучено:
- 233 тис. літрів рідини з різким запахом, схожим на бензин;
- 25 тонн стабільного газового конденсату;
- 24 тонни багатофункціонального розріджувача;
- мобільні телефони;
- бухгалтерську документацію;
- чорнові записи та інші речові докази.
Загальна вартість вилученого майна становить майже 50 млн грн.
Вони мали не тільки нелегальне виробництво пального, але й потужний власний автопарк для доставлення "продукції" на АЗС. Фото: БЕБ
Крапку ще не поставлено
Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Досудове розслідування триває.