Укр
Ру

Пальне за власним "рецептом": викрито масштабне підпільне виробництво на 50 мільйонів гривень

Група осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут фальсифікованого пального на території Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей, розформована детективами БЕБ.
Викрито масштабне виробництво фальсифікованого пального

ФОТО: БЕБ|

У фігурантів було де виробляти, зберігати і чим доставляти пальне на АЗС

Валентин Ожго
logo31 липня, 07:07
logo0
logo0 хв

За даними слідства, упродовж 2026 року учасники схеми виготовляли пальне за власним "рецептом" – змішували компоненти невідомого походження за допомогою спеціального обладнання.

Отримана суміш не відповідала державним стандартам якості, однак реалізовувалася через підконтрольні автозаправні станції як брендове пальне.

Обшуки та вилучення

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки за місцями виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленого пального.

Під час слідчих дій вилучено:

  • 233 тис. літрів рідини з різким запахом, схожим на бензин;
  • 25 тонн стабільного газового конденсату;
  • 24 тонни багатофункціонального розріджувача;
  • мобільні телефони;
  • бухгалтерську документацію;
  • чорнові записи та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 50 млн грн.

Вони мали не тільки нелегальне виробництво пального, але й потужний власний автопарк для доставлення "продукції" на АЗС. Фото: БЕБ

Крапку ще не поставлено

Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває.

#Фото #Вантажівки #Дороги #Законодавство #Новини #Пальне