Pamir замінить у турецькій армії застарілі Land Rover: відео

Турецькі збройні сили мають величезний автопарк з понад 12 500 одиниць застарілих для нинішнього часу варіантів Land Rover Defender 110, виготовлених компанією Otokar. Вони вже фізично зношені, їх дедалі складніше обслуговувати.

Pamir розроблений як потенційна заміна різнопланових Defender. Про новинку на ринку машин переднього краю розповів спеціалізований ресурс joint-forces.com.

Читайте також Турецький танк отримав назву "Алтай", але з географією це не пов'язано

Ставка на мобільність

Новий Pamir 4×4 позиціонують як компактну багатоцільову платформу для патрулювання, логістики та зв’язку в районах із низьким рівнем загрози.

"Розробка PAMİR 4x4 була обумовлена потребою збройних сил у легкому неброньованому транспортному засобі, що має підвищену маневреність для перевезення особового складу та вантажів в умовах важкопрохідної місцевості, – зазначив глава компанії BMC Фуат Тосялі

За схемою пікапа

Автомобіль отримав компонування у стилі пікапа із задньою платформою, де можна розміщувати багаж, особовий склад чи надбудову для мобільної вогневої системи проти дронів та безпііотних систем типу "шахед".

Військовий автомобіль у стилі pick up з дворядною кабіною й вантажно-пасажирським відкритим кузовом. Фото: BMC

Можливі версії з однорядною кабіною й салоном для евакуації поранених чи у виконанні командно-штабної машини тощо.

Читайте також У Стамбулі показали морську штурмову машину нового покоління

Привабливості додає те, що на відміну від пікапа класичного з задніми відкидними донизу дверцятами, тут кузов має бортову систему, боковини відкидаються з обох сторін, а задній борт отримав двостулкові дверцята.

Машина має:

довжину 5,48 м

ширину 2,3 м

висоту 2,2 м

екіпаж із чотирьох осіб

Борти не тільки відкидаються вниз, але й легко демонтуються і тоді на платформі можна розмістити кулеметну турель чи мінометну установку. Фото: Боб Моррісон

Конструкція передбачає четверо дверей та великі вікна для кращої оглядовості. Загальна транспортна місткістю 10 осіб – згадані чотири вище місця в кабіні, а решта – у вантажному відсіку.

Двигун Cummins і "автомат" Allison

Під капотом встановлено турбодизель Cummins 4.5 потужністю 210 к.с., який працює в парі з автоматичною коробкою передач Allison transmission.

Повна маса автомобіля становить 8 тонн, із яких 2 тонни — корисне навантаження. За потреби потужність двигуна можуть збільшити до 250 к.с.

Що вміє новинка

Попри компактні розміри, Pamir має доволі серйозні ходові характеристики, у тому числі позашляхові:

максимальна швидкість — 120 км/год

запас ходу — до 600 км

брід — 750 мм

кліренс — 300 мм

подолання бокового ухилу — 30%

стійкість на схилі — до 60%

Також машина отримала ABS, незалежну підвіску, кондиціонер, систему пожежогасіння та круговий огляд.

Зовні тактичний автомобіль виглядає стильно, ймовірно, Pamir 4×4 зацікавить арміські відомства інших країн. Фото: BMC

Перші замовлення вже є

Як повідомляють профільні медіа, турецькі військові вже замовили перші 50 автомобілів, а загальна потреба армії оцінюється більш ніж у 500 машин.

Для BMC це означає вихід у новий сегмент легких тактичних платформ, де нині зростає попит на швидкі, прості та мобільні військові автомобілі.