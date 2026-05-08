Pamir заменит в турецкой армии устаревшие Land Rover: видео

Турецкие вооруженные силы имеют огромный автопарк из более 12 500 единиц устаревших для нынешнего времени вариантов Land Rover Defender 110, изготовленных компанией Otokar. Они уже физически изношены, их все сложнее обслуживать.

Pamir разработан как потенциальная замена разноплановых Defender. О новинке на рынке машин переднего края рассказал специализированный ресурс joint-forces.com.

Ставка на мобильность

Новый Pamir 4×4 позиционируют как компактную многоцелевую платформу для патрулирования, логистики и связи в районах с низким уровнем угрозы.

"Разработка PAMİR 4x4 была обусловлена потребностью вооруженных сил в легком небронированном транспортном средстве, имеющем повышенную маневренность для перевозки личного состава и грузов в условиях труднопроходимой местности, – отметил глава компании BMC Фуат Тосяли

По схеме пикапа

Автомобиль получил компоновку в стиле пикапа с задней платформой, где можно размещать багаж, личный состав или надстройку для мобильной огневой системы против дронов и беспилотных систем типа "шахед".

Военный автомобиль в стиле pick up с двухрядной кабиной и грузопассажирским открытым кузовом. Фото: BMC

Возможны версии с однорядной кабиной и салоном для эвакуации раненых или в исполнении командно-штабной машины и т.д.

Привлекательности добавляет то, что в отличие от пикапа классического с задними откидными вниз дверцами, здесь кузов имеет бортовую систему, боковины откидываются с обеих сторон, а задний борт получил двустворчатые двери.

Машина имеет:

длину 5,48 м

ширину 2,3 м

высоту 2,2 м

экипаж из четырех человек

Борта не только откидываются вниз, но и легко демонтируются и тогда на платформе можно разместить пулеметную турель или минометную установку. Фото: Боб Моррисон

Конструкция предусматривает четыре двери и большие окна для лучшей обзорности. Общая транспортная вместимость 10 человек – упомянутые четыре выше места в кабине, а остальные – в грузовом отсеке.

Двигатель Cummins и "автомат" Allison

Под капотом установлен турбодизель Cummins 4.5 мощностью 210 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач Allison transmission.

Полная масса автомобиля составляет 8 тонн, из которых 2 тонны - полезная нагрузка. При необходимости мощность двигателя могут увеличить до 250 л.с.

Что умеет новинка

Несмотря на компактные размеры, Pamir имеет довольно серьезные ходовые характеристики, в том числе внедорожные:

максимальная скорость - 120 км/ч

запас хода - до 600 км

брод - 750 мм

клиренс - 300 мм

преодоление бокового уклона - 30%

устойчивость на склоне - до 60%

Также машина получила ABS, независимую подвеску, кондиционер, систему пожаротушения и круговой обзор.

Внешне тактический автомобиль выглядит стильно, вероятно, Pamir 4×4 заинтересует армейские ведомства других стран. Фото: BMC

Первые заказы уже есть

Как сообщают профильные медиа, турецкие военные уже заказали первые 50 автомобилей, а общая потребность армии оценивается более чем в 500 машин.

Для BMC это означает выход в новый сегмент легких тактических платформ, где сейчас растет спрос на быстрые, простые и мобильные военные автомобили.