Парковка вже коштує як бак пального: скільки можна зекономити, залишивши авто вдома

Як пояснюють у сервісі OnTaxi, при порівнянні власного автомобіля з таксі водії часто рахують лише пальне. Але власник машини платить ще й за місце, де автомобіль простоює більшу частину дня. У центрі великих міст за місяць така стоянка може обійтися у кілька тисяч гривень.

У Львові робочий місяць парковки – понад 7000 грн

Після липневого перегляду тарифів найдорожчим серед великих міст у нашому порівнянні став Львів. Авто24 вже писав про підвищення вартості паркування у Львові.

У першій зоні година коштує 45 грн, у другій – 35 грн, у третій – 30 грн, у четвертій – 20 грн. На окремих майданчиках із підвищеним попитом тариф сягає 55 грн за годину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо залишати автомобіль у першій зоні на вісім годин протягом 20 робочих днів, виходить 7200 грн на місяць.

Є денні та місячні абонементи. Місячний для першої зони коштує 7650 грн, другої – 5880 грн, третьої – 5040 грн, четвертої – 3360 грн. Тобто навіть абонемент не робить щоденне паркування в центрі символічною витратою.

У Києві можна залишити 6400 грн біля роботи

У столиці тарифи підняли навесні — вперше за п'ять років. Авто24 детально розповідав, де у Києві парковка подорожчала до 40 грн за годину.

Перша, центральна зона коштує 40 грн за годину, друга – 30 грн, третя – 10 грн.

За тією ж схемою – вісім годин на день і 20 робочих днів – парковка у центрі без абонемента потягне на 6400 грн за місяць.

Однак у Києві довгострокові користувачі можуть суттєво скоротити цю суму за допомогою підписки. Місячний абонемент для всіх зон коштує 1499 грн, для другої — 999 грн, а для третьої — 299 грн.

Тому для людини, яка щодня їздить на роботу в одне й те саме місце, абонемент може бути раціональним. Але під час нерегулярних поїздок у центр доводиться рахувати погодинний тариф.

У Дніпрі дешевше, але за місяць теж набігає сума

У Дніпрі година стоянки в центрі коштує 18 грн. В інших зонах тариф становить 15 або 5 грн, а на майданчиках VIP-категорії – 20 грн.

Вісім годин у центрі – це 144 грн. За 20 робочих днів виходить 2880 грн.

На тлі львівських 7200 грн ця цифра виглядає помірною. Але це все одно окрема щомісячна витрата, яка додається до бензину, страхування, технічного обслуговування та амортизації автомобіля.

Раніше Авто24 уже докладно рахував, що вигідніше у великому місті – власний автомобіль чи таксі. Паркування може суттєво змінити результат такого порівняння.

Скільки можна зекономити, якщо приїхати на таксі

Якщо рахувати лише паркування, максимальна економія очевидна. Пасажир таксі не платить за вісім годин простою автомобіля біля офісу.

Для щоденних поїздок у центральну частину Львова це потенційно понад 7000 грн на місяць. У Києві без паркувального абонемента – близько 6400 грн, у Дніпрі – приблизно 2880 грн.

Проте це не означає, що вся ця сума автоматично залишається в кишені. За поїздки на таксі також потрібно платити, і фінальний баланс залежить від відстані, кількості поїздок та часу доби.

Натомість при нерегулярних ділових поїздках у центр ситуація для таксі виглядає цікавіше. Якщо потрібно приїхати на зустріч на кілька годин, власник автомобіля платить одночасно за пальне та парковку, тоді як пасажир таксі – тільки за дорогу.

Пошук місця теж має свою ціну

Гроші – лише частина проблеми. За оцінкою OnTaxi, власникові автомобіля нерідко потрібно витратити додаткові 5–15 хвилин на пошук вільного місця.

У центрі, біля офісних кварталів, вокзалів, концертних майданчиків або стадіонів цей час може бути значно більшим.

Таксі в цьому сенсі має очевидну перевагу: маршрут закінчується практично біля потрібної адреси. Пасажир виходить, а автомобіль їде виконувати наступне замовлення.

У дощ, сніг чи спеку різниця відчувається ще сильніше, адже не доводиться залишати машину за кілька кварталів і повертатися пішки.

Безкоштовне місце іноді закінчується штрафом

Високі тарифи та дефіцит місць спонукають частину автомобілістів залишати машини на тротуарах, біля перехресть та в інших заборонених місцях.

У Львові протягом 2025 року інспектори зафіксували 240 663 порушення правил паркування. Загальна сума штрафів сягнула майже 109 млн грн.

У Києві проблема має ще більший масштаб. При понад мільйонному автомобільному парку місто має близько 85 тисяч офіційних паркомісць.

Штраф за неправильну зупинку може становити 340 грн, а якщо машина створює перешкоду для руху – 680 грн. У певних випадках автомобіль також можуть евакуювати.

Авто24 окремо пояснював правила паркування та випадки, коли машину можуть забрати на штрафмайданчик.

Під час повітряних атак з'явився ще один ризик

Під час війни тривале паркування просто неба має й додатковий ризик. Автомобілі пошкоджуються уламками ракет і дронів, ударною хвилею та пожежами.

Навіть без прямого влучання можуть постраждати скло, кузов і шини. На щільно заповненій парковці займання однієї машини створює ризик для сусідніх.

Таксі не усуває ці ризики для самого автомобіля перевізника, але пасажир не залишає власну машину на вулиці на весь робочий день.

Власне авто вигідне не в кожному сценарії