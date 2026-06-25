Паркування на місцях для людей з інвалідністю: що потрібно знати водіям

В Україні місця для паркування осіб з інвалідністю є спеціально відведеними та перебувають під особливим захистом законодавства. Штрафи поліції за користування такими місцями для людей без формального статусу дуже високі.

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Право користуватися такими місцями мають лише:

Водії з інвалідністю.

Водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

При цьому на транспортному засобі має бути розміщений розпізнавальний знак “Водій з інвалідністю” або водій/пасажир повинен мати документи, що підтверджують інвалідність.

За що можуть оштрафувати

Забороняється:

Зупинка або стоянка на місцях для осіб з інвалідністю без законно оформлених підстав.

Створення перешкод для заїзду чи паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю.

Використання знака “Водій з інвалідністю” без відповідного права.

Якщо патрульні виявлять таке порушення, вони можуть винести постанову про адміністративне правопорушення.

Розмір штрафу

За неправомірне зайняття місця для осіб з інвалідністю передбачено штраф від 1020 грн до 1700 грн.

Крім фінансової відповідальності, такі порушення створюють труднощі для людей, які потребують спеціально обладнаних паркомісць.

Водночас людина на милицях, або людина похилого віку з обмеженою мобільністю не може займати таки місця згідно українського законодавтва.

Чому це важливо

Паркомісця для осіб з інвалідністю зазвичай мають:

збільшену ширину;

зручний доступ до тротуару;

спеціальне розташування біля входів до будівель;

можливість безпечної посадки та висадки людей з обмеженою мобільністю.

Зайняте місце може фактично позбавити людину з інвалідністю можливості відвідати магазин, лікарню, державну установу чи інший об'єкт.

Важливо, що інвалідність не завжди пов’язана з обмеженою мобільністю. Але український закон забороняє паркування всім, хто не має офіційного статусу людини з інвалідністю. Обмежена мобільність не дає водію права займати таке місце.

Водіям варто уважно ставитися до дорожніх знаків і розмітки та залишати такі місця виключно тим, для кого вони призначені. Інакше можна отримати штраф.