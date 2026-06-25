Парковка на местах для людей с инвалидностью: что нужно знать водителям

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Ограниченная подвижность не всегда означает инвалидность
В Украине парковочные места для людей с инвалидностью специально выделены и находятся под особой защитой законодательства. Штрафы полиции за пользование такими местами людьми без формального статуса очень высоки.
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Право пользоваться такими местами имеют только:
- Водители с инвалидностью.
- Водители, перевозящие людей с инвалидностью.
При этом на транспортном средстве должен быть размещен опознавательный знак “Водитель с инвалидностью” или водитель/пассажир должен иметь документы, подтверждающие инвалидность.
За что могут оштрафовать
Запрещается:
- Остановка или стоянка на местах для лиц с инвалидностью без законно оформленных оснований.
- Создание препятствий для заезда или парковки транспортных средств лиц с инвалидностью.
- Использование знака “Водитель с инвалидностью” без соответствующего права.
Если патрульные обнаружат такое нарушение, они могут вынести постановление об административном правонарушении.
Размер штрафа
За неправомерное занятие места для лиц с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 грн до 1700 грн.
Помимо финансовой ответственности, такие нарушения создают трудности для людей, нуждающихся в специально оборудованных парковочных местах.
В то же время человек на костылях или пожилой человек с ограниченной мобильностью не может занимать такие места в соответствии с украинским законодательством.
Почему это важно
Парковочные места для людей с инвалидностью обычно имеют:
- увеличенную ширину;
- удобный доступ к тротуару;
- специальное расположение возле входов в здания;
- возможность безопасной посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью.
Занятое место может фактически лишить человека с инвалидностью возможности посетить магазин, больницу, государственное учреждение или другой объект.
Важно, что инвалидность не всегда связана с ограниченной мобильностью. Но украинский закон запрещает парковку всем, кто не имеет официального статуса человека с инвалидностью. Ограниченная мобильность не дает водителю права занимать такое место.
Водителям следует внимательно относиться к дорожным знакам и разметке и оставлять такие места исключительно тем, для кого они предназначены. В противном случае можно получить штраф.