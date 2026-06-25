Парковка на местах для людей с инвалидностью: что нужно знать водителям

В Украине парковочные места для людей с инвалидностью специально выделены и находятся под особой защитой законодательства. Штрафы полиции за пользование такими местами людьми без формального статуса очень высоки.

Читайте также: Верховная Рада готовит штрафы в размере 5100 гривен за парковку на местах для людей с инвалидностью

Право пользоваться такими местами имеют только:

Водители с инвалидностью.

Водители, перевозящие людей с инвалидностью.

При этом на транспортном средстве должен быть размещен опознавательный знак “Водитель с инвалидностью” или водитель/пассажир должен иметь документы, подтверждающие инвалидность.

За что могут оштрафовать

Запрещается:

Остановка или стоянка на местах для лиц с инвалидностью без законно оформленных оснований.

Создание препятствий для заезда или парковки транспортных средств лиц с инвалидностью.

Использование знака “Водитель с инвалидностью” без соответствующего права.

Если патрульные обнаружат такое нарушение, они могут вынести постановление об административном правонарушении.

Размер штрафа

За неправомерное занятие места для лиц с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 грн до 1700 грн.

Помимо финансовой ответственности, такие нарушения создают трудности для людей, нуждающихся в специально оборудованных парковочных местах.

В то же время человек на костылях или пожилой человек с ограниченной мобильностью не может занимать такие места в соответствии с украинским законодательством.

Почему это важно

Парковочные места для людей с инвалидностью обычно имеют:

увеличенную ширину;

удобный доступ к тротуару;

специальное расположение возле входов в здания;

возможность безопасной посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью.

Занятое место может фактически лишить человека с инвалидностью возможности посетить магазин, больницу, государственное учреждение или другой объект.

Важно, что инвалидность не всегда связана с ограниченной мобильностью. Но украинский закон запрещает парковку всем, кто не имеет официального статуса человека с инвалидностью. Ограниченная мобильность не дает водителю права занимать такое место.

Водителям следует внимательно относиться к дорожным знакам и разметке и оставлять такие места исключительно тем, для кого они предназначены. В противном случае можно получить штраф.