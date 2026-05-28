Париж передав – Укрзалізниця доставила: Київщина отримала велику партію автобусів

Перевезення великогабаритної техніки до України по всьому маршруту всього за п’ять діб забезпечила Укрзалізниця разом із польськими та європейськими партнерами.

Логістичний маршрут легким не назвеш

Маршрут був непростим: автобуси вирушили зі столиці Франції територією Франції та Німеччини європейською колією 1435 мм до Польщі.

На одному з польських терміналів техніку перевантажили на платформи української колії 1520 мм, після чого ешелон попрямував до Києва.

У реалізації проєкту були задіяні UZ Cargo Poland, філія "Центр транспортної логістики", ЦТС "Ліски", а також логістичні партнери Forwardis і польська компанія PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Французькі автобуси на залізничних платформах транспортуються до Києва. Фото: Укрзалізниця

Польська сторона наголошує, що перевантаження автобусів виконували із застосуванням сучасних технологічних рішень, а сам проєкт став прикладом ефективної міжнародної транспортної кооперації.

Подібний транш був торік

Укрзалізниця зазначає, що це вже друга партія французьких автобусів для Київщини. Попередні 30 машин доставили наприкінці минулого року також залізницею.

Як пригадуєте, Франція пообіцяла поетапно передати Україні 400 вживаних автобусів. Із цього числа 260 дизельних пасажирських машин адресовані для Київської області та 140 - для Чернігівської.

Зазначається, що найближчим часом гуманітарні автобуси почнуть працювати на маршрутах у містах Київської області. В умовах війни та постійного навантаження на громадський транспорт такі поставки допомагають громадам оновлювати автопарки без додаткового фінансового тиску на місцеві бюджети.