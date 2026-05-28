Париж передал – Укрзализныця доставила: Киевщина получила крупную партию автобусов

Перевозку крупногабаритной техники в Украину по всему маршруту всего за пять суток обеспечила Укрзализныця вместе с польскими и европейскими партнерами.

Об этом говорится в коротеньком релизе пресс-службы Укрзализныци на собственной ФБ-странице.

Логистический маршрут легким не назовешь

Маршрут был непростым: автобусы отправились из столицы Франции по территории Франции и Германии по европейской колее 1435 мм в Польшу.

На одном из польских терминалов технику перегрузили на платформы украинской колеи 1520 мм, после чего эшелон направился в Киев.

В реализации проекта были задействованы UZ Cargo Poland, филиал "Центр транспортной логистики", ЦТС "Лиски", а также логистические партнеры Forwardis и польская компания PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Французские автобусы на железнодорожных платформах транспортируются в Киев. Фото: Укрзализныця

Польская сторона отмечает, что перегрузки автобусов выполняли с применением современных технологических решений, а сам проект стал примером эффективной международной транспортной кооперации.

Подобный транш был в прошлом году

Укрзализныця отмечает, что это уже вторая партия французских автобусов для Киевщины. Предыдущие 30 машин доставили в конце прошлого года также по железной дороге.

Как помните, Франция пообещала поэтапно передать Украине 400 подержанных автобусов. Из этого числа 260 дизельных пассажирских машин адресованы для Киевской области и 140 – для Черниговской.

Отмечается, что в ближайшее время гуманитарные автобусы начнут работать на маршрутах в городах Киевской области. В условиях войны и постоянной нагрузки на общественный транспорт такие поставки помогают общинам обновлять автопарки без дополнительного финансового давления на местные бюджеты.