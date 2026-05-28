Париж передал – Укрзализныця доставила: Киевщина получила крупную партию автобусов

ФОТО: Укрзализныця|
На платформе 12-метровый низкопольный автобус Irisbus СітеІіѕѕз с шасси и двигателем Iveco
Перевозку крупногабаритной техники в Украину по всему маршруту всего за пять суток обеспечила Укрзализныця вместе с польскими и европейскими партнерами.
Об этом говорится в коротеньком релизе пресс-службы Укрзализныци на собственной ФБ-странице.
Логистический маршрут легким не назовешь
Маршрут был непростым: автобусы отправились из столицы Франции по территории Франции и Германии по европейской колее 1435 мм в Польшу.
На одном из польских терминалов технику перегрузили на платформы украинской колеи 1520 мм, после чего эшелон направился в Киев.
В реализации проекта были задействованы UZ Cargo Poland, филиал "Центр транспортной логистики", ЦТС "Лиски", а также логистические партнеры Forwardis и польская компания PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
Французские автобусы на железнодорожных платформах транспортируются в Киев.
Польская сторона отмечает, что перегрузки автобусов выполняли с применением современных технологических решений, а сам проект стал примером эффективной международной транспортной кооперации.
Подобный транш был в прошлом году
Укрзализныця отмечает, что это уже вторая партия французских автобусов для Киевщины. Предыдущие 30 машин доставили в конце прошлого года также по железной дороге.
Как помните, Франция пообещала поэтапно передать Украине 400 подержанных автобусов. Из этого числа 260 дизельных пассажирских машин адресованы для Киевской области и 140 – для Черниговской.
Отмечается, что в ближайшее время гуманитарные автобусы начнут работать на маршрутах в городах Киевской области. В условиях войны и постоянной нагрузки на общественный транспорт такие поставки помогают общинам обновлять автопарки без дополнительного финансового давления на местные бюджеты.