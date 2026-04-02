Rheinmetall буде керувати мікроавтобусами дистанційно

Маршрут шатла з'єднає дорогою загального користування залізничну станцію аеропорту та кампус Euref з терміналом Düsseldorf Airport.

Уже оголошено, що в рамках пілотного проєкту буде випробувано дистанційне керування транспортними засобами. Тестування веде до гнучкого та економічно ефективного розгортання послуг трансферу на вимогу в міських умовах. Про це йдеться у релізі Rheinmetall. Подібне повідомлення розмістили MIRA та Rheinbahn.

За телевізійне кермо сядуть сертифіковані водії

Транспортними засобами керуватимуть з віддаленого операційного центру сертифіковані водії, які працюють дистанційно. Під час тестової фази водій супроводжуватиме операції, забезпечуючи додатковий рівень безпеки. Мета полягає в подальшому розвитку та систематичній оцінці технології в реальних умовах дорожнього руху.

Проєкт зосереджений на ключових напрямках:

безпека експлуатації та стабільність системи;

інтеграція в чинні структури дорожнього руху та контролю;

прийняття пасажирів;

економічна ефективність та масштабованість.

На виставці в павільйоні показали роботу телеводія, котрий дистанційно гасав по території виставкового центру на вантажівці. Фото: Rheinmetall

Отримані дані закладуть основу для потенційного майбутнього впровадження у громадському транспорті, а також в інших сферах застосування, таких як логістика та сільське господарство.

Частина європейського проєкту майбутнього

Пілотна експлуатація є частиною дослідницького проєкту PoQuaSIA, що фінансується Федеральним міністерством економіки та енергетики Німеччини (BMWE) в рамках європейської ініціативи 8ra. Метою ініціативи є створення стійкої та масштабованої цифрової інфраструктури для критично важливої безпеки застосування.

"Завдяки нашому рішенню для телеоперації ми робимо важливий внесок у формування майбутньої та стійкої системи громадського транспорту. Забезпечуючи ефективне телекерування трансферами на вимогу, ми допомагаємо практично розв'язувати проблему нестачі персоналу, створюючи основу для надійних та економічних послуг мобільності. Ми на шляху виведення телеоперації за межі пілотної стадії до конкретних реальних застосувань у громадському транспорті, – зазначив генеральний директор MIRA GmbH Він Найдлінгер.

Таким чином, це створює ключову передумову для економічно ефективної експлуатації телекерованих автопарків у громадському транспорті, а в майбутньому також і автономних автопарків.

Наочний приклад був переконливим

До речі, цю новину усі три компанії оголосили під час виставки XPONENTIAL Europe. Окрім стенда в павільйоні вони організували практичний показ роботи такої технології.

Щоправда, демонстрація телеоператорської роботи здійснювалося не за прикладом пасажирського шатла, а вантажного – термінального тягача з магістральним напівпричепом.

Тягач портового терміналу зранку до вечора нарізав круги довкола павільйона без водія, а пасажирський шатл до цього ще готують. Фото: Rheinmetall

Демонстрація засвідчила одне: телеоперація більше не є баченням майбутнього. Це – вже реальна практична технологія з реальним застосуванням у міській мобільності та логістиці.