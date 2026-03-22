Небезпечний знак у Європі: три символи можуть коштувати дорого

Попри те, що в поправках до Правил дорожнього руху (StVO) Німеччини один із найновіших знаків під ідентифікаційним номером 277.1 офіційно діє лише з квітня 2020 року, а практично почав впроваджуватися з 2022 року, його регламент й досі ще не всі зрозуміли. Насамперед це головний біль для іноземних водіїв.

Місцеві водії вже почали розрізняти той знак не лише за символом, але й за вимогами змісту. А там мотивація дуже проста – підвищення безпеки велосипедистів і мотоциклістів.

На старті сезону моторно-педальних байків

Загалом європейські ЗМІ традиційно звернулися до теми двоколісних транспортних засобів напередодні нового мото- та велосезону. Не обійшла тему стороною і редакція Авто24, оскільки у регламенті німецького знака 277.1 є кілька прихованих пасток.

Взятий для огляду знак 277.1 має офіційну назву "Обгін одноколійних транспортних засобів двоколійними моторними транспортними засобами та мотоциклами з колясками заборонено".

Дорожній знак 277.1 має дещо громіздку назву і не менший штраф, що стартує від 70 євро. Колаж: Авто24

Що у змісті піктограм

Ліворуч на ньому зображено моторний транспортний засіб у вигляді легкового автомобіля червоного кольору, а не чорного, що вказує на заборону такого маневру. Цей символ також поширюється на інші транспортні засоби – автобуси, вантажівки з масою понад 3,5 т та мотоцикли з боковим причепом.

Праворуч зверху зображено педальний велосипед в чорному кольорі, а під роздільною горизонтальною лінією нанесено чорну піктограму мотоцикла.

Таким чином дорожні служби нагадують, що маневр з обгоном на цій ділянці шляху небезпечний, слід дотримуватися вимог 277.1 аж до відміни його дії.

Німеччина має найбільшу в Європі кількість різних дорожніх знаків. Колаж: Авто24

Декому обгін все-таки дозволено

Ось тут важливо зазначити, що знак забороняє обгін лише двоколійними машинами, дозволяючи цей маневр одноколійним транспортним засобам, тобто двоколісним мотоциклам, мопедам, скутерам, велосипедам будь-якого силового діапазону, в т.ч. педального.

Зміни в дорожньому регламенті ФРН підпорядковані знаменитому німецькому принципу Ordnung muss sein – "порядок має бути".



Ігнорування вимог б'є по гаманцю

У Німеччині недотримання вимог знака 277.1 карається суворо. У разі порушення мінімальний штраф за порушення становить 70 євро, що в конвертації дорівнює сумі в 3 500 гривень.

Однак на "мінімалку" можна розраховувати лише при звичайній фіксації порушення без якихось наслідків. Якщо порушення правил обгону за вимогами 277.1 призводить до небезпечної ситуації чи ДТП, то сума штрафу зрости до 300 євро, тобто 15 000 гривень.

Автомобілістам кривдити "маленьких" не варто

Карають не лише за недозволений обгін одноколійних транспортних засобів. В оновлених німецьких ПДР існує ще ряд певних обмежень. Щоправда, вони стосуються не заборони обгону одноколійних, а вимог безпеки при їх обгоні.

Запроваджені з квітня 2020 року поправки до Правил дорожнього руху Німеччини (StVO) встановлюють при обгоні мінімальну бічну дистанцію до одноколійних транспортних засобів 1,5 метра.

Цей знак найчастіше можна побачити на вузьких дорогах, де обгін байків небезпечний. Колаж: Авто24 / фото: vzkat.de

В ПДР це нове, бо раніше StVO передбачав лише "достатню бокову дистанцію" для обгону мото- та велотранспорту, без конкретики відстані.

Те що, дозволено в місті, за містом – табу

Тут є ще одна пастка. Багато водіїв, втямивши собі про півтора метра бокової дистанції до мотоциклів та велосипедів за межами міста чітко дотримуються цієї вимоги і… отримують штраф.

Важливо знати, що за межами міста чи села на міжміських дорогах діє інша вимога, за якою бокова дистанція при обгоні одноколійних транспортних засобів має бути 2,0 метра.

Це також стосується пішоходів та електросамокатів

До речі, ці вимоги щодо дистанції (1,5 м у місті та 2 м поза ним) стосуються обгону не лише двоколісних моторних засобів чи велосипедистів. Вони поширюються також на пішоходів, що йдуть узбіччям, та користувачів електричних мікротранспортних засобів (електросамокатів).

В StVO чітко тепер трактується – достатня бокова дистанція становить щонайменше 1,5 м у населених пунктах та щонайменше 2 м за їх межами.

Пам'ятка для "спонсорів" бюджету ФРН

У Німеччині порушення бокової дистанції при обгоні велосипедистів карається штрафами від 30 до 100 євро в (від 1 500 до 5 000 грн) та нарахуванням штрафних балів (1 бал) у разі створення небезпеки.

В Україні до подібного ще не додумалися

На відміну від німецького "персонального" 277.1 на українських дорогах немає окремого знака, який забороняв би обгін виключно велосипедистів чи мотоциклістів. У нас цей маневр узагальнено.

На практиці це означає дію загальних заборонних знаків. Основним є 3.25 «Обгін заборонено», який забороняє обгін усіх транспортних засобів (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менше 30 км/год).

Початок дії знака 277.1 та облаштована велосипедна доріжка, виділена червоною смугою та білим пунктиром з лівого краю. Фото: сайт quadro.burda-forward.de



З боковою дистанцією ми поки без сталої величини

Щодо бокової дистанції при обгоні педальних чи моторних байкерів, то згідно з пунктом 13.1 ПДР України, водій повинен дотримуватися такої бокової відстані (інтервалу), яка гарантує безпеку дорожнього руху.

Точна цифра не прописана, але велоексперти рекомендують дотримуватися інтервалу не менше 1,5 метра при обгоні велосипедиста, щоб уникнути зіткнення через повітряні потоки або раптові маневри двоколісного транспорту.

Водночас у Польщі вже узаконили дистанцію при обгоні велосипедиста не менше 1 метра, а в Іспанії – 1,5 метра. Очевидно, з часом до такої конкретики дійде і в Україні.