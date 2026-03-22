Опасный знак в Европе: три символа могут стоить дорого

Несмотря на то, что в поправках к Правилам дорожного движения (StVO) Германии один из самых новых знаков под идентификационным номером 277.1 официально действует только с апреля 2020 года, а практически начал внедряться с 2022 года, его регламент до сих пор еще не все поняли. Прежде всего это головная боль для иностранных водителей.

Местные водители уже начали различать тот знак не только по символу, но и по требованиям содержания. А там мотивация очень простая – повышение безопасности велосипедистов и мотоциклистов.

Читайте также Каким авто запрещает парковку новый знак

На старте сезона моторно-педальных байков

В целом европейские СМИ традиционно обратились к теме двухколесных транспортных средств в преддверии нового мото- и велосезона. Не обошла тему стороной и редакция Авто24, поскольку в регламенте немецкого знака 277.1 есть несколько скрытых ловушек.

Взятый для осмотра знак 277.1 имеет официальное название "Обгон одноколейных транспортных средств двухколейными моторными транспортными средствами и мотоциклами с колясками запрещен".

Дорожный знак 277.1 имеет несколько громоздкое название и штраф от 70 евро. Коллаж: Авто24

Что в содержании пиктограмм

Слева на нем изображено моторное транспортное средство в виде легкового автомобиля красного цвета, а не черного, что указывает на запрет такого маневра. Этот символ также распространяется на другие транспортные средства – автобусы, грузовики с массой более 3,5 т и мотоциклы с боковым прицепом.

Справа сверху изображен педальный велосипед в черном цвете, а под разделительной горизонтальной линией нанесена черная пиктограмма мотоцикла.

Читайте также Что означают белые круги на дороге: важные изменения в ПДД

Таким образом дорожные службы напоминают, что маневр с обгоном на этом участке пути опасен, следует соблюдать требования 277.1 вплоть до отмены его действия.

Германия имеет наибольшее в Европе количество различных дорожных знаков. Коллаж: Авто24

Некоторым обгон все-таки разрешен

Вот здесь важно отметить, что знак запрещает обгон только двухколейными машинами, позволяя этот маневр одноколейным транспортным средствам, то есть двухколесным мотоциклам, мопедам, скутерам, велосипедам любого силового диапазона, в т.ч. педального.

Здесь стоит отметить, что изменения в дорожном регламенте ФРГ подчинены знаменитому немецкому принципу Ordnung muss sein - "порядок должен быть".



Игнорирование требований бьет по кошельку

В Германии несоблюдение требований знака 277.1 карается строго. В случае нарушения минимальный штраф за нарушение составляет 70 евро, что в конвертации равно сумме в 3 500 гривен.

Читайте также Немецкие автобаны получили знак, похожий на радиационную опасность

Однако на "минималку" можно рассчитывать лишь при обычной фиксации нарушения без каких-либо последствий. Если нарушение правил обгона по требованиям 277.1 приводит к опасной ситуации или ДТП, то сумма штрафа вырасти до 300 евро, то есть 15 207 гривен.

Автомобилистам обижать "маленьких" не стоит

Наказывают не только за неразрешенный обгон однопутных транспортных средств. В обновленных немецких ПДД существует еще ряд определенных ограничений. Правда, они касаются не запрета обгона одноколейных, а требований безопасности при их обгоне.

Введенные с апреля 2020 года поправки к Правилам дорожного движения Германии (StVO) устанавливают при обгоне минимальную боковую дистанцию до однопутных транспортных средств 1,5 метра.

Этот знак чаще всего можно увидеть на узких дорогах, где обгон байков опасен. Коллаж: Авто24 / фото: vzkat.de

В ПДД это новое, потому что раньше StVO предусматривал только "достаточную боковую дистанцию" для обгона мото- и велотранспорта, без конкретики расстояния.

То что, разрешено в городе, за городом – табу

Здесь есть еще одна ловушка. Многие водители, поняв себе о полутора метрах боковой дистанции до мотоциклов и велосипедов за пределами города четко придерживаются этого требования и ... получают штраф.

Важно знать, что за пределами города или села на междугородных дорогах действует другое требование, по которой боковая дистанция при обгоне одноколейных транспортных средств должна быть 2,0 метра.

Это также касается пешеходов и электросамокатов

Кстати, эти требования по дистанции (1,5 м в городе и 2 м вне его) касаются обгона не только двухколесных моторных средств или велосипедистов. Они распространяются также на пешеходов, идущих по обочине, и пользователей электрических микротранспортных средств (электросамокатов).

В StVO четко теперь трактуется – достаточная боковая дистанция составляет не менее 1,5 м в населенных пунктах и не менее 2 м за их пределами.

Памятка для "спонсоров" бюджета ФРГ

В Германии нарушение боковой дистанции при обгоне велосипедистов наказывается штрафами от 30 до 100 евро (от 1 500 до 5 000 грн) и начислением штрафных баллов (1 балл) в случае создания опасности.

Читайте также В каких дорожных технологиях Германия уступает Украине

В Украине до подобного еще не додумались

В отличие от немецкого "персонального" 277.1 на украинских дорогах нет отдельного знака, который запрещал бы обгон исключительно велосипедистов или мотоциклистов. У нас этот маневр запрещен обобщенно.

На практике это означает действие общих запрещающих знаков. Основным является 3.25 "Обгон запрещен", который запрещает обгон всех транспортных средств (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч).

Начало действия знака 277.1 и обустроенная велосипедная дорожка, выделена красной полосой и белым пунктиром с левого края. Фото: сайт quadro.burda-forward.de



С боковой дистанцией мы пока без постоянной величины

По боковой дистанции при обгоне педальных или моторных байкеров, то согласно пункту 13.1 ПДД Украины, водитель должен придерживаться такого бокового расстояния (интервала), которая гарантирует безопасность дорожного движения.

Точная цифра не прописана, но велоэксперты рекомендуют соблюдать интервал не менее 1,5 метра при обгоне велосипедиста, во избежание столкновения из-за воздушных потоков или внезапных маневров двухколесного транспорта.

Читайте также Парень накатал тысячи доносов на нарушителей парковки и стал миллионером

В Польше уже узаконили дистанцию при обгоне велосипедиста не менее 1 метра, а в Испании - 1,5 метра. Очевидно, со временем до такой конкретики дойдет и в Украине.