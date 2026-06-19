Patria і Renk показали безпілотний "мінітанк" для НАТО

Основою новинки став гусеничний всюдихід Patria Trackx, який отримав цифрову трансмісію Renk HSWL-076 з технологією drive-by-wire. Саме вона відкриває шлях до дистанційного керування та подальшої автономної роботи машини.

Новий важкий безпілотний наземний транспорт (UGV) показали на виставці Eurosatory у Парижі. Розробники вважають його перспективним рішенням для логістичного забезпечення важких бригад, де ризик для особового складу особливо високий.

Читайте також Латвія приготувала для України ще 21 бронетранспортер Patria

Створений для бездоріжжя

Patria Trackx розробляли для роботи в умовах снігу, боліт, лісів та піщаних ділянок. Машина має широкі гумові гусениці, високий кліренс і незалежну гідропневматичну підвіску, що забезпечує високу прохідність там, де колісна техніка вже не справляється.

Платформа також є амфібією та може долати водні перешкоди без додаткової підготовки.

До 5 тонн вантажу без екіпажу



У безпілотному виконанні Trackx зможе перевозити майже 5 тонн вантажу – від боєприпасів до запасних частин і пального. Такий підхід дозволяє виконувати небезпечні рейси постачання без ризику для військових.

Читайте також Латвійські броньовані амфібії Patria 6x6 поповнюють фронтові підрозділи ЗСУ

Розробка відповідає сучасній тенденції розвитку безекіпажних наземних систем, яка значно прискорилася після початку війни в Україні.

Ключові характеристики Patria Trackx:

Потужність двигуна – 269 кВт (366 к.с.).

Максимальна швидкість – 80 км/год.

Запас ходу – до 500 км.

Вантажність UGV-версії – майже 5 т.

Швидкість на воді – до 4 км/год.

Екіпаж – 2 особи.

Десант – 10 солдатів.

Читайте також Латвійський пакет допомоги містить Patria 6x6 та іншу військову техніку

Цифрова трансмісія нового покоління

Трансмісія Renk HSWL-076 призначена для гусеничних машин масою від 10 до 20 тонн. Її особливість – повністю цифрове керування приводом, рульовою системою та гальмами. Завдяки цьому платформа може працювати дистанційно та стане основою для майбутніх автономних військових машин.