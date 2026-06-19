Patria и Renk продемонстрировали беспилотный "мини-танк" для НАТО

Основой новинки стал гусеничный вездеход Patria Trackx, который получил цифровую трансмиссию Renk HSWL-076 с технологией drive-by-wire. Именно она открывает путь к дистанционному управлению и дальнейшей автономной работе машины.

Новый тяжёлый беспилотный наземный транспорт (UGV) был представлен на выставке Eurosatory в Париже. Разработчики считают его перспективным решением для логистического обеспечения тяжёлых бригад, где риск для личного состава особенно высок.

Читайте также Латвия подготовила для Украины ещё 21 бронетранспортер Patria

Создан для бездорожья

Patria Trackx разрабатывали для работы в условиях снега, болот, лесов и песчаных участков. Машина имеет широкие резиновые гусеницы, высокий клиренс и независимую гидропневматическую подвеску, что обеспечивает высокую проходимость там, где колесная техника уже не справляется.

Платформа также является амфибией и может преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки.

До 5 тонн груза без экипажа



В беспилотном варианте Trackx сможет перевозить почти 5 тонн груза – от боеприпасов до запасных частей и топлива. Такой подход позволяет выполнять опасные рейсы по снабжению без риска для военных.

Читайте также Латвийские бронированные амфибии Patria 6x6 пополняют фронтовые подразделения ВСУ

Разработка соответствует современной тенденции развития беспилотных наземных систем, которая значительно ускорилась после начала войны в Украине.

Ключевые характеристики Patria Trackx:

Мощность двигателя – 269 кВт (366 л.с.).

Максимальная скорость – 80 км/ч.

Запас хода – до 500 км.

Грузоподъемность UGV-версии – почти 5 т.

Скорость на воде – до 4 км/ч.

Экипаж – 2 человека.

Десант – 10 солдат.

Читайте также Латвийский пакет помощи включает Patria 6x6 и другую военную технику

Цифровая трансмиссия нового поколения

Трансмиссия Renk HSWL-076 предназначена для гусеничных машин массой от 10 до 20 тонн. Ее особенность – полностью цифровое управление приводом, рулевой системой и тормозами. Благодаря этому платформа может работать дистанционно и станет основой для будущих автономных военных машин.