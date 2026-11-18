За інформацією Головного сервісного центру МВС, законодавство жодним чином не обмежує власника машини в кількості виданих документів. Ви можете доручити перереєстрацію легковика одному знайомому, а замовлення індивідуальних номерів – іншому, або ж виписати кілька паперів на однакові дії різним людям.

Головна вимога полягає в тому, щоб представник приніс чинний оригінал нотаріально посвідченого документа. У тексті має бути чітко прописане право на конкретну реєстраційну дію, адже без цього папір перетворюється на звичайну макулатуру.

Коли працює передоручення

Цивільний кодекс вимагає, щоб довірена особа виконувала свої обов'язки особисто. Передати ці права комусь іншому можна лише тоді, коли в основному документі прямо вказано фразу про право передоручення третім особам.

Якщо ж нотаріус прописав без права передоручення або взагалі оминув цей момент, ланцюжок обривається. Єдиний виняток – коли представник змушений залучити когось іншого для охорони інтересів самого власника авто.

Суворі вимоги до документів

Будь-яка довіреність, видана в порядку передоручення, обов'язково посвідчується нотаріусом. При цьому її строк дії фізично не може перевищувати термін основного документа.

Варто пам'ятати і про ефект доміно. Якщо реальний власник раптом скасує першу довіреність, усі похідні папери автоматично втрачають свою юридичну силу.

Радимо під час оформлення довіреності у нотаріуса уважно перевіряти перелік повноважень та коректність даних транспортного засобу, – наголошують у відомстві.

Це елементарне правило збереже ваші нерви та час біля віконця адміністратора.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, проблеми з довіреностями – не єдина причина відмов у сервісних центрах. Угода часто зривається через банальні друкарські помилки в паспортах, невідповідність VIN-коду на кузові або наявність неоформленого газового обладнання.

Також нещодавно змінилися правила для тих, хто перебуває за кордоном. Українські консульства тепер ретельніше перевіряють довіреності через державні реєстри та вимагають обов'язкову нотаріальну згоду партнера для будь-яких дій зі спільним майном подружжя.