По информации Главного сервисного центра МВД, законодательство никак не ограничивает владельца машины в количестве выданных документов. Вы можете поручить перерегистрацию легковушки одному знакомому, а заказ индивидуальных номеров– другому, или выписать несколько бумаг на одинаковые действия разным людям.

Главное требование состоит в том, чтобы представитель принес действующий подлинник нотариально удостоверенного документа. В тексте должно быть четко прописано право на конкретное регистрационное действие, ведь без этого бумага превращается в обычную макулатуру.

Когда работает передоверие

Гражданский кодекс требует, чтобы доверенное лицо выполняло свои обязанности лично. Передать эти права кому-то другому можно только тогда, когда в основном документе прямо указана фраза о праве доверенности третьим лицам.

Если же нотариус прописал без права передоверия или вообще обошел этот момент, цепочка обрывается. Единственное исключение– когда представитель вынужден привлечь кого-нибудь другого для охраны интересов самого владельца авто.

Строгие требования к документам

Любая доверенность, выданная в порядке передоверия, обязательно удостоверяется нотариусом. При этом срок действия физически не может превышать срок основного документа.

Следует помнить и об эффекте домино. Если реальный владелец вдруг отменит первую доверенность, то все производные бумаги автоматически теряют свою юридическую силу.

Советуем при оформлении доверенности у нотариуса внимательно проверять список полномочий и корректность данных транспортного средства,– подчеркивают в ведомстве.

Это элементарное правило сохранит ваши нервы и время у окошка администратора.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, проблемы с доверенностями– не единственная причина отказов в сервисных центрах. Соглашение часто срывается из-за банальных опечаток в паспортах, несоответствия VIN-кода на кузове или наличия неоформленного газового оборудования.

Также недавно изменились правила для тех, кто находится за границей. Украинские консульства теперь более тщательно проверяют доверенности через государственные реестры и требуют обязательное нотариальное согласие партнера для любых действий с общим имуществом супругов.