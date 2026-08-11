Перереєстрація авто в Україні: коли експертне дослідження є обов’язковим

Під час купівлі вживаного автомобіля водії часто не знають, чи потрібно проходити експертне дослідження в сервісному центрі МВС. Насправді процедура є обов’язковою лише при першій реєстрації. В інших випадках експертиза непотрібна, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Які авто обов’язково перевіряють експерти

Експертне дослідження є обов’язковим лише під час першої державної реєстрації в Україні вживаного автомобіля, який раніше експлуатувався за кордоном.

Тобто якщо автомобіль був придбаний за кордоном, ввезений в Україну та реєструється тут уперше, власнику необхідно спочатку пройти експертне дослідження, а вже потім проводити державну реєстрацію.

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Під час перевірки фахівці встановлюють справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів. Це дозволяє виявити можливі ознаки підроблення або зміни VIN.

Чи потрібно перевіряти авто при купівлі “з рук”

Якщо автомобіль уже зареєстрований в Україні та купується у попереднього власника, експертне дослідження не є обов’язковим. Водночас можливість перевірки за бажанням покупця існує.

Коли експертиза не потрібна

У всіх випадках перереєстрації дії можна провести без залучення працівників Експертної служби МВС.

Зокрема експертизу не потрібно проводити при:

перереєстрацію автомобіля через купівлю-продаж або дарування;

оформлення спадщини;

перереєстрацію після встановлення ГБО;

зміну персональних даних власника;

зміну кольору автомобіля;

закріплення або зняття індивідуальних номерних знаків;

обмін втраченого чи пошкодженого свідоцтва про реєстрацію.

Таким чином, для вживаного імпортного автомобіля експертне дослідження перед першою реєстрацією є обов’язковим, а для вже зареєстрованого в Україні авто під час зміни власника — непотрібним.