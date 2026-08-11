Перерегистрация авто в Украине: когда экспертное исследование обязательно

При покупке подержанного автомобиля водители часто не знают, нужно ли проходить экспертное исследование в сервисном центре МВД. На самом деле процедура обязательна только при первой регистрации. В других случаях экспертиза не нужна, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие авто обязательно проверяют эксперты

Экспертное исследование обязательно только во время первой государственной регистрации в Украине подержанного автомобиля, ранее эксплуатировавшегося за рубежом.

То есть если автомобиль был приобретен за границей, ввезен в Украину и регистрируется впервые, владельцу необходимо сначала пройти экспертное исследование, а уже потом проводить государственную регистрацию.

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В ходе проверки специалисты устанавливают подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Это позволяет выявить возможные признаки подлога или смены VIN.

Нужно ли проверять авто при покупке“ из рук”

Если автомобиль уже зарегистрирован в Украине и покупается у предыдущего владельца, экспертное исследование не обязательно. В то же время, возможность проверки по желанию покупателя существует.

Когда экспертиза не требуется

Во всех случаях перерегистрацию действия можно провести без привлечения работников Экспертной службы МВД.

В частности, экспертизу не нужно проводить при:

перерегистрацию автомобиля через куплю-продажу или дарение;

оформление наследия;

перерегистрацию после установка ГБО;

изменение персональных данных владельца;

изменение цвета автомобиля;

закрепление или снятие индивидуальных номерных знаков;

обмен утраченного или поврежденного свидетельства регистрации.

Таким образом, для подержанного импортного автомобиля экспертное исследование перед первой регистрацией является обязательным, а для уже зарегистрированного в Украине авто при смене владельца – ненужным.