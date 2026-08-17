Перероблений "летючий" Tesla Roadster може дебютувати вже цього місяця

Про можливу презентацію переробленого Tesla Roadster повідомило The Information, а Reuters згодом також послалося на цей звіт. Однією з головних новинок може стати лімітована версія Roadster із пакетом двигунів на холодному газі, розробленим SpaceX.

Саме ця система свого часу стала частиною амбітних планів Ілона Маска щодо спортивного електромобіля. Очікується, що версія SpaceX матиме той самий базовий дизайн, що й звичайний Roadster, але відрізнятиметься додатковими двигунами, які дозволять їй на певний проміжок часу відриватись від землі.

"Летючий" Roadster не буде звичайним автомобілем

Якщо інформація про спеціальну версію підтвердиться, це буде радше демонстраційний автомобіль, ніж звичайний серійний Roadster. Через особливості системи двигунів така версія, за даними джерела, не буде легальною для використання на дорогах загального користування. Також допускається можливість дистанційного керування автомобілем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вартість лімітованої версії може становити від сотень тисяч до мільйонів доларів. Точних характеристик та ціни Tesla наразі не розкрила. Захід у Макгрегорі, найімовірніше, стане демонстрацією технології та можливостей Roadster, а не повноцінним стартом продажів.

Tesla обіцяла Roadster ще у 2017 році

Tesla вперше представила Roadster нового покоління ще в листопаді 2017 року. Тоді компанія заявила, що поставки автомобіля почнуться у 2020 році. Цього не сталося, а прем'єра серійної версії неодноразово відкладалася. Під час презентації Tesla заявляла про розгін від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди, максимальну швидкість понад 402 км/год та запас ходу до 998 км. Ці цифри досі зазначені на офіційній сторінці моделі, хоча Roadster так і не почав серійно постачатися клієнтам.

Покупці чекають на Roadster майже десять років