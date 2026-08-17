Переработанный "летучий" Tesla Roadster может дебютировать уже в этом месяце

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Tesla Roadster
О возможной презентации переработанного Tesla Roadster сообщило The Information, а Reuters впоследствии также сослалось на этот отчет. Одной из главных новинок может стать лимитированная версия Roadster с пакетом двигателей на холодном газе, разработанным SpaceX.
Именно эта система в свое время стала частью амбициозных планов Илона Маска по спортивному электромобилю. Ожидается, что версия SpaceX будет иметь тот же базовый дизайн, что и обычный Roadster, но будет отличаться дополнительными двигателями, которые позволят ей на определенный промежуток времени отрываться от земли.
"Летучий" Roadster не будет обычным автомобилем
Если информация о специальной версии подтвердится, это скорее демонстрационный автомобиль, чем обычный серийный Roadster. Из-за особенностей системы двигателей такая версия, по данным источника, не будет легальной для использования на дорогах общего пользования. Также допускается возможность дистанционного вождения автомобиля.
Стоимость лимитированной версии может составлять от сотен до миллионов долларов. Точных характеристик и цены Tesla не раскрыла. Мероприятие в МакГрегоре, вероятнее всего, станет демонстрацией технологии и возможностей Roadster, а не полноценным стартом продаж.
Tesla обещала Roadster еще в 2017 году
Компания Tesla впервые представила Roadster нового поколения еще в ноябре 2017 года. Тогда компания заявила, что поставки автомобиля начнутся в 2020 году. Этого не произошло, а премьера серийной версии не раз откладывалась. Во время презентации Tesla заявляла о разгоне от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, максимальной скорости более 402 км/ч и запасе хода до 998 км. Эти цифры до сих пор отмечены на официальной странице модели, хотя Roadster так и не начал серийно поставляться клиентам.
Покупатели ждут Roadster почти десять лет
- Tesla начала принимать депозиты на Roadster после премьеры 2017 года. Для стандартной версии речь шла о 50 тысячах долларов, тогда как покупателям специальной серии Founders нужно было внести 250 тысяч долларов. За это время ожидание автомобиля стало одним из самых продолжительных в современной автомобильной индустрии.
- Поэтому сама презентация нового прототипа вряд ли решит главную проблему Tesla. Для клиентов гораздо важнее будет готовый к производству автомобиль, окончательные характеристики и конкретная дата начала поставок.
- Если Roadster действительно дебютирует до конца августа, Tesla получит возможность показать, насколько далеко продвинулся проект спустя почти девять лет после премьеры первого концепта.