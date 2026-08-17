Переработанный "летучий" Tesla Roadster может дебютировать уже в этом месяце

О возможной презентации переработанного Tesla Roadster сообщило The Information, а Reuters впоследствии также сослалось на этот отчет. Одной из главных новинок может стать лимитированная версия Roadster с пакетом двигателей на холодном газе, разработанным SpaceX.

Именно эта система в свое время стала частью амбициозных планов Илона Маска по спортивному электромобилю. Ожидается, что версия SpaceX будет иметь тот же базовый дизайн, что и обычный Roadster, но будет отличаться дополнительными двигателями, которые позволят ей на определенный промежуток времени отрываться от земли.

"Летучий" Roadster не будет обычным автомобилем

Если информация о специальной версии подтвердится, это скорее демонстрационный автомобиль, чем обычный серийный Roadster. Из-за особенностей системы двигателей такая версия, по данным источника, не будет легальной для использования на дорогах общего пользования. Также допускается возможность дистанционного вождения автомобиля.

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Стоимость лимитированной версии может составлять от сотен до миллионов долларов. Точных характеристик и цены Tesla не раскрыла. Мероприятие в МакГрегоре, вероятнее всего, станет демонстрацией технологии и возможностей Roadster, а не полноценным стартом продаж.

Tesla обещала Roadster еще в 2017 году

Компания Tesla впервые представила Roadster нового поколения еще в ноябре 2017 года. Тогда компания заявила, что поставки автомобиля начнутся в 2020 году. Этого не произошло, а премьера серийной версии не раз откладывалась. Во время презентации Tesla заявляла о разгоне от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, максимальной скорости более 402 км/ч и запасе хода до 998 км. Эти цифры до сих пор отмечены на официальной странице модели, хотя Roadster так и не начал серийно поставляться клиентам.

Покупатели ждут Roadster почти десять лет