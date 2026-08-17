Перезакріплення індивідуального номерного знака: що потрібно знати водіям

Головний сервісний центр МВС наголошує, що під час перезакріплення важливо враховувати тип транспортного засобу, для якого виготовили номер, а також відповідність серії державного номерного знака регіону реєстрації.

ІНЗ має відповідати типу транспортного засобу

Індивідуальний номерний знак, замовлений для автомобіля, можна перезакріпити лише на інший автомобіль. Аналогічно номер, виготовлений для мотоцикла, можна використовувати тільки на мотоциклі.

Це пов'язано з тим, що автомобільні та мотоциклетні індивідуальні номерні знаки мають різні формати.

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Тому перенести автомобільний ІНЗ на мотоцикл, наприклад після придбання нового двоколісного транспорту, не можна.

На одному транспортному засобі може бути лише один ІНЗ

Якщо на автомобілі вже є ІНЗ, перед його заміною потрібно спочатку відкріпити наявний номер і перезакріпити його за іншим транспортним засобом. Лише після цього можна замовити новий ІНЗ та закріпити його за автомобілем.

Замовити індивідуальний номерний знак можна через Кабінет водія або безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС.

Серія номера має відповідати регіону

Під час перезакріплення також необхідно враховувати літеросполуку державного номерного знака. Вона повинна відповідати регіону, який зазначений цифровим кодом на ІНЗ.

Наприклад, серія КА означає належність номера до Києва. Відповідно, цифровий код регіону на індивідуальному номерному знаку має бути 11.

Таким чином, перед перезакріпленням ІНЗ потрібно перевірити одразу кілька параметрів: тип транспортного засобу, напис на індивідуальному номері, серію державного номера, цифровий код та відповідність регіону реєстрації.

Дотримання цих вимог дозволить без проблем перезакріпити індивідуальний номерний знак під час зміни автомобіля чи іншого транспортного засобу.