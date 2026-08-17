Перезакрепление индивидуального номерного знака: что нужно знать водителям

Главный сервисный центр МВД подчеркивает, что при перезакреплении важно учитывать тип транспортного средства, для которого был изготовлен номер, а также соответствие серии государственного номерного знака региона регистрации.

ИНЗ должно соответствовать типу транспортного средства

Индивидуальный номерной знак, заказанный для автомобиля, можно перезакрепить только на другой автомобиль. Аналогично номер, сделанный для мотоцикла, можно использовать только на мотоцикле.

Это связано с тем, что автомобильные и мотоциклетные индивидуальные номерные знаки имеют разные форматы.

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Поэтому перенести автомобильный ИНЗ на мотоцикл, например, после приобретения нового двухколесного транспорта, нельзя.

На одном транспортном средстве может быть только один ИНЗ

Если на автомобиле уже есть ИНЗ, перед его заменой нужно сначала открепить имеющийся номер и перезакрепить его за другим транспортным средством. Только после этого можно заказать новый ИНЗ и закрепить его на автомобиле.

Заказать индивидуальный номерной знак можно через Кабинет водителя или непосредственно в территориальном сервисном центре МВД.

Серия номера должна соответствовать региону

При перезакреплении также необходимо учитывать литеросоединение государственного номерного знака. Она должна соответствовать региону, указанному цифровым кодом на ИНЗ.

К примеру, серия КА означает принадлежность номера в Киев. Соответственно, цифровой код региона на индивидуальном номерном знаке должен быть 11.

Таким образом, перед перезакреплением ИНЗ нужно проверить сразу несколько параметров: тип транспортного средства, надпись на индивидуальном номере, серию государственного номера, цифровой код и соответствие региону регистрации.

Соблюдение этих требований позволит без проблем перезакрепить индивидуальный номерной знак при смене автомобиля или другого транспортного средства.