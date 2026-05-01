Перша пішла: Tesla запустила серійне виробництво електровантажівки Semi

Від проведеної презентації Ілона Маска минуло дев'ять років. Експерти після вивчення теперішніх характеристик кажуть, що Tesla виходить на ринок електровантажівок із перевагами у запасі ходу та ціні, однак компанії ще належить масштабувати виробництво.

На підприємстві в Спарксі зараз триває нарощування виробництва, а сама компанія готується вийти на потужність до 50 тисяч вантажівок на рік. Для цього Tesla ще з початку 2025 року активно набирала персонал на Gigafactory Nevada.



Це у нас обіцяного три роки ждуть, а в США інакше

Вперше Tesla Semi показали ще у 2017 році. Тоді Ілон Маск обіцяв запуск виробництва у 2019-му, але терміни неодноразово переносили – спершу на 2020-й, потім на 2021 та 2022 роки.

У підсумку Tesla обмежилася лише невеликою пілотною партією для PepsiCo, а повноцінне серійне виробництво стартувало лише тепер. За цей час конкуренти встигли суттєво просунутися на ринку електровантажівок.

Чим Tesla Semi відрізняється від конкурентів

Серійна версія Tesla Semi отримала одразу кілька технічних змін. Вантажівка стала приблизно на 450 кг легшою завдяки новій 48-вольтовій архітектурі та модернізованому батарейному блоку.

Модель пропонуватиметься у двох версіях: Standard Range із запасом ходу близько 520 км та Long Range, здатній проїхати до 800 км на одному заряді. Обидві модифікації оснащені тримоторною силовою установкою потужністю до 800 кВт.

Зарядка за пів години та ставка на економічність

Tesla заявляє, що новий тягач підтримує зарядку потужністю до 1,2 МВт через стандарт MCS. Це дозволяє поповнити приблизно 70% заряду за 30 хвилин.

На вже історичну тепер світлину з першою серійною магістральною фурою Semi вивели сфотографуватися усю зміну. Фото: Tesla

Головною перевагою Semi компанія називає низьке енергоспоживання – близько 1,7 милі на кВт·год. Саме економічність може стати головним аргументом для великих автопарків, які рахують витрати на мільйонах кілометрів пробігу.

Конкуренти вже встигли зайняти ринок

Поки Tesla переносила запуск Semi, європейські та китайські виробники активно розвивали сегмент електровантажівок. Зокрема, Volvo Group уже стала одним із лідерів ринку, а Freightliner і китайська BYD наростили власні продажі.

Аналітики вважають, що навіть після старту серійного виробництва Tesla навряд чи швидко вийде на заявлені 50 тисяч машин на рік. Реальні обсяги на перших етапах оцінюють у межах 5–15 тисяч вантажівок щорічно.